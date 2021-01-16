في ثالث أيام الفيضة الكبرى.. سطوع أشعة الشمس واستقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية.. شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وسطعت أشعة الشمس في أغلب الأوقات، وذلك في ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى.





وتشهد الإسكندرية حاليًا نوة الفيضة الكبرى، والتي تستمر لمدة 6 أيام حتى الثلاثاء المقبل.





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وهطلت الأمطار بغزارة في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، حيث أغرقت نوة الفيضة عددًا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في الشوارع الجانبية، ولكن جهود رجال الصرف الصحي حالت دون استمرار تراكمها.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام وصاحبها أمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.





وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.