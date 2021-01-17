رئيس مدينة زويل للعلوم: العالم الراحل قدوة للمصريين.. ونستكمل من بعده المسيرة

محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل :

- أكثر شيء نحتاجه فى مصر هو العمل الجماعي

- أحمد زويل كان قدوة لكل المصريين وخاصة العلماء والباحثين

- نستكمل من بعده المسيرة باستكمال المنشآت

- الاقتصاد العالمي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة





حل الدكتور محمود عبد ربه رئيس مدينة زويل في برنامج ابن مصر المذاع علي قناه المحور وقام بمناقشة العديد من المحاور التي تعمل عليها المدينة لخدمة المجتمع ونعرض لكم أبرز تصريحاته . ضيفاأبرزتصريحاته





قال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا محمود عبد ربه، إن أكثر شيء نحتاجه فى مصر هو العمل الجماعي، لأنه السبيل لتحقيق أهداف التنمية التي تخدم المجتمع المصري.





وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا محمود عبد ربه، إن المدينة موجود بها اسم الدكتور زويل كقامة علمية كبيرة، كلنا ننتمي لهذا المكان، مشيرًا إلى أن الخبرات الأكاديمية والبحثية وخبرات العمل فى مشاريع مختلفة سواء بحثية او تخدم الاقتصاد الوطني جميعها تندرج فى بوتقة بحيث تخرج من يستطيع تحمل مسئولية إدارة مدينة زويل.





وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا محمود عبد ربه، إن المدينة موجود بها اسم الدكتور زويل كقامة علمية كبيرة، وكلنا ننتمي لهذا المكان، مشيرا إلى أن الخبرات الأكاديمية والبحثية وخبرات العمل فى مشاريع مختلفة سواء بحثية أو تخدم الاقتصاد الوطني، جميعها تندرج فى بوتقة، بحيث تخرج من يستطيع تحمل مسؤولية إدارة مدينة زويل.





وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، محمود عبد ربه، إن الإقتصاد العالمي فى الدول المتقدمة مبني علي المعرفة، مشيرا إلى أن أي اقتصاد لكي ينهض ويحقق عائدا على أي شعب؛ لا بد أن يبني على المعرفة، لذلك لابد من الاستثمار فى المعرفة.



































