أسوان يتسبب فى "فتنة" بين الزمالك وإدارة استاد بتروسبورت

يواجه مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد، أزمة حقيقية بعد الإعلان عن استضافته مباريات نادي أسوان المقبلة فى الدورى الممتاز.





يأتي مكمن الأزمة التى طفت على السطح بعد إعلان مسئولي استاد بتروسبورت استضافة مباريات نادي أسوان حيث يواجه ممثل الصعيد فريق الزمالك يوم السبت المقبل بالدورى المحلي.





وسادت حالة من الحيرة لدى مسئولي استاد بتروسبورت بعدما رفضوا مؤخرا استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بداعي الانشغال بإجراء عملية الصيانة.





ويخشى مسؤولو استاد بتروسبورت الموافقة على استضافة مباراة أسوان والزمالك باعتباره ملعب ممثل الصعيد فى ظل رفض إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة ردا على هجوم البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك بشأن سوء أرضية الملعب.





وتجرى محاولات داخل مجلس إدارة استاد بتروسبورت للخروج من الورطة من أجل تفادي الوقوع تحت سهام النقد استنادا إلى التعنت أمام نادي الزمالك فى عدم استضافة مبارياته بالدورى المحلي.





يذكر أن فريق الزمالك يحل فى المركز الثاني برصيد ١٦ نقطة خلف الأهلي المتصدر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.