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توك شو

أول تعليق من الزمالك على اعتذار سانت إتيان الفرنسى الخاص بـ مصطفى محمد

السبت 16/يناير/2021 - 10:12 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسراء صبري
قال حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، إن اعتذار النادى الفرنسى سانت اتيان لابد أن يأتى على إيميل النادى، فالمتداول ورقة أتت من مدير الموظفين فى النادى، ويعتذر عما أسيء فهمه، ولكن لن نعترف بهذا الخطاب، إلا بإيميل رسمى من النادى، لا سيما أنه لا يوجد توقيع من النادى.


وأضاف "السمري"  خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، فيما يتعلق بمصطفى محمد، فلم يكن هناك أى نظر فى العروض لأى لاعب، ولكن وافقنا على العرض لأنه عرض فى ناد أوروبى، لأننا نتمنى أن يكون أكثر من محمد صلاح فى الخارج، فإذا قبل مجلس إدارة نادى الزمالك، فربما يكون هناك موافقة على احتراف مصطفى محمد.

وتابع، تحدث عملية تطوير فى كورنيش العجوزة، أمام مستشفى الشرطة، وجميعها أمور "واجبة" علينا، بدافع الالتزام بالقانون، فما حدث بخصوص سور نادى الزمالك، كان هناك جلسة، وتم الاتفاق على عمل سور بإشراف من اللجنة الهندسية فى نادى الزمالك، بما يتناسب مع النسق العام لنادى الزمالك.

وفيما يخص أزمة النقاز، أكد أنه مازال الموقف غير واضح، وهناك متابعة من مسئول التعاقدات والقضايا الدولية، ولم نصل لنهاية الأمر، أما عن نادى القرن، فالأمر فى المحكمة الرياضية، ويتم دراسته فى مجلس الإدارة.
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