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محافظات

غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:12 م
ميناء الاسكتدرية
ميناء الاسكتدرية
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أحمد بسيوني

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم، الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصا على الأفراد والممتلكات.


ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.


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وأعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


وأشارت المحافظة في بيان، إلى وجود فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا، خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.


وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.


في سياق منفصل، عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، للوقوف على الخدمات المقدمة وحملات الانضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات.


وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الشكر إلى رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية علي الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأكد بذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.


وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بأنه لن يتم السماح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيئ، مؤكدا أنه لا مجال للفساد أو التقاعس بيننا وسيتم مكافحة ذلك بجميع الطرق.


ووجه رؤساء الأحياء بأن كلا منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفا إياهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف على الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.


جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

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