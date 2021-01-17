صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

احتفل الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.

ووضعت هيد بيس بسيطا على الشعر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود.

