صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

احتفل الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.
وظهرت زوجة الفنان نادر حمدى؛ بفستان زفاف أنيق يأخذ قصة السمكة وبه الدانتيل بالكرانيش من الجوانب .
ووضعت هيد بيس بسيطا على الشعر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود.
وننشر لكم مجموعه من الصور جديدة تكشف عن أناقتها فى حفل الزفاف.
وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.
وكان نشر الشاعر تامر حسين صورة تجمعه مع نادر حمدي وعروسه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر أجواء الاحتفال.