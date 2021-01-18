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محافظات

خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

واصلت محافظة الإسكندرية تعرضها لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، هطلت أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة، وسط جو شديد البرودة.

ومع بداية شروق الشمس، بدأت حدة الأمطار في الانخفاض، حتى توقفت تمامًا، وتشهد المدينة الآن على فترات أمطار متوسطة على جميع الأنحاء.

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وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، بعد نزح المياه صباح اليوم في أغلب الطرق، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الفيضة الكبرى، التي تستمر لمدة 6 أيام وصاحبها أمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وأكد اللواء أحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلي خفيفة مصاحبة لنشاط رياح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بجميع شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية.

خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية
خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية
خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية
خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية
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