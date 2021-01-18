البابا شنودة يروي موقفا طريفا عن القلقاس .. شاهد

كان البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية الراحل خفيف الظل يضفي الطابع الفكاهي في معظم وعظاته حتى لا تتسم بالجد التام و كان يحاول أن يرسم البسمة على وجوه الحاضرين في العظات التي كان يرأسها.





فى احدي عظاته،روى البابا شنوده الثالث موقف طريف عن القلقاس ، و قال أن الشاعر ابو العلاء المعري كان ضريرا و كان يكره تناول القلقاس على الإطلاق فقد كانت من اكثر الاكلات التي لا يحبها.





وقال البابا شنودة في مقطع فيديو متداول من إحدى عظاته أن أمير المؤمنين أراد أن يداعب أبو علاء المعري ، فدعاه لتناول الطعام و وضع له ثلاثة أطباق من القلقاس و كل منها مطبوخا بطريقة مختلفة .





فأقترب المعري من الطبق الأول فوجده قلقاس بالخضار، و الثاني قلقاس في مطبوخا مع الصلصة و الثالث وجده أيضا قلقاس مشويا .





شعر المعري بالحزن و الضيق من الأطباق التي وجدها و دعي على مأدبة الطعام من أجلها ، فسأله أمير المؤمنين عن سر ضيقه ، فأجاب المعرى ببيت شعر قائلا" يسألون عن قلبي و كم قاسى.. فقل قاسى و قل قاسى و قل قاسى " ، فضحك الحضور من رد المعري للتعبير عن ضيقه من القلقاس .









