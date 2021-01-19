بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال ينتقد غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

تقدمت النائبة راوية مختار نائب عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.





وقالت في البيان: "برغم وعود الوزير في زيارته في شهر ٩ / ٢٠١٩ بتطوير الشركة باعتماد مبلغ ٢١ مليار جنيه ، فوجئنا في شهر١٢ - ٢٠٢٠ ، بقرار غلق الشركة تماما وكان هذا الخبر كالصاعقة على أهالي كفر الدوار جميعا".





وأوضحت أن شركة مصر للعزل والنسيج كان يعمل بها أكثر من ٤٠ الف عامل، و كانت في المرتبة الثانية بعد المحلة في إنتاج الغزل والنسيج، مضيفة: حاليا أصبح عدد العمال بيها ٧٢٠٠ عامل ولم يعد هناك إنتاج بسبب عدم توافر المادة الخام المواكبة للسوق العالمي حاليا.





وقالت نتج عند قرار الغلق عدم استقرار ٧٢٠٠ اسرة تقريبا و لم يعلم مصيرهم.