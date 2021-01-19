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برلمان

بيان عاجل لوزير قطاع الأعمال ينتقد غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:40 ص
شركة الغزل والنسيج
شركة الغزل والنسيج
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فريدة محمد
تقدمت النائبة راوية مختار نائب عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

وقالت في البيان: "برغم وعود الوزير في زيارته في شهر ٩ / ٢٠١٩ بتطوير الشركة باعتماد مبلغ ٢١ مليار جنيه ، فوجئنا في شهر١٢ - ٢٠٢٠ ، بقرار غلق الشركة تماما وكان هذا الخبر كالصاعقة على أهالي كفر الدوار جميعا".

وأوضحت أن شركة مصر للعزل والنسيج كان يعمل بها أكثر من ٤٠ الف عامل، و كانت في المرتبة الثانية بعد المحلة في إنتاج الغزل والنسيج، مضيفة: حاليا أصبح عدد العمال بيها ٧٢٠٠ عامل ولم يعد هناك إنتاج بسبب عدم توافر المادة الخام المواكبة للسوق العالمي حاليا.

وقالت نتج عند قرار الغلق عدم استقرار ٧٢٠٠ اسرة تقريبا و لم يعلم مصيرهم.
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