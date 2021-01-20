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أخبار العالم

رئيس وزراء كندا مهنئا بايدن: أتطلع للعمل معك في هذه الملفات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:29 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
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شيماء مصطفى
وجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تهنئة، للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء؛ بعد تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقال "ترودو" في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر"، إنه يتطلع للعمل معه ونائبته كامالا هاريس لمواجهة التحديات، مؤكدا أن البلدين كافحا أعظم تحديات التاريخ معًا.

وأكد أن "كندا والولايات المتحدة تتمتعان بواحدة من أكثر العلاقات تفردًا في العالم، المبنية على التزام مشترك بالقيم الديمقراطية والمصالح المشتركة والعلاقات الاقتصادية والأمنية القوية".

وتابع في بيانه: "سنواصل هذه الشراكة بينما نكافح جائحة كورونا العالمية، وندعم الانتعاش الاقتصادي المستدام الذي سيعود بشكل أفضل على الجميع".

واستطرد: "سنعمل معًا أيضًا لدفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي النظيف، وتعزيز الشمول والتنوع، وخلق وظائف وفرص جيدة للطبقة الوسطى لشعبنا، مع المساهمة في الديمقراطية والسلام والأمن في الداخل وحول العالم".

وأدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليمين الدستورية، اليوم، أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

كما أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل التنصيب أمام مبنى الكونجرس.

وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن. 

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

وأقيم حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
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