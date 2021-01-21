ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف

الخميس 21/يناير/2021 - 04:40 ص
عروس «نصابة» تدبر
عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها
Advertisements
هدير علاء
دبرت عروس بريطانية في الـ37 من عمرها عملية احتيال استطاعت من خلالها الاستيلاء على مبلغ يتجاوز 136 ألف جنيه إسترليني عبر شركة محاماة باستخدام الحساب البنكي الخاص بعميلة مسنة تعاني من الخرف.

وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية أن هذه السيدة "سارا أيكنهيد" استولت على مبالغ مالية طائلة لدرجة أن شركة المحاماة كادت تغلق أبوابها نهائيًا، في حين أنفقت المحتالة ما نهبته من أموال من أجل إقامة حفل زفافها وعيش حياة مرفهة ما بين السفر في عطلات وجولات تسوق بلا حساب، كما أعطت لشقيقها مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني، بحسب ما تبين خلال جلسة لمحاكمتها عُقدت الأسبوع الماضي في محكمة بمدينة "مانشستر" في إنجلترا.


وأفاد ممثل الادعاء "واين جاكسون" بأن "أيكنهيد"، والتي تعاني من اضطراب ثنائي القطب، بدأت عملية الاحتيال في شهر مايو لعام 2019، حيث استغلت في البداية عملها في شركة المحاماة وأفرغت الحساب البنكي الخاص بـ"باميلا ساريد"، وهي عميلة مسنة من عملاء الشركة كانت تقيم بدار لرعاية المسنين.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الشركة كانت مسيطرة على الشئون المالية لـ"ساريد" بسبب إصابتها بالخرف؛ وعندما نفذت أموال العميلة المسنة، حاولت "أيكنهيد" استغلال أموال الشركة للتستر على جريمتها، ولم يتم الكشف عن تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذتها سوى عقب وفاة صاحبة الحساب وبدء عملية فحص وصيتها.


وأشار "واين جاكسون" إلى أن أن المحتالة حاولت إعادة دفعتين بقيمة 25 ألف جنيه إسترليني و20 ألف جنيه إسترليني إلى حساب العميلة، لكن تم إبلاغ الشرطة بشأن احتيالها واعترفت بما ارتكبته خلال التحقيقات، واتضح أنها أنفقت 12 ألف جنيه إسترليني على التجهيزات الخاصة بمكان إقامة حفل زفافها، كما بددت أموالًا طائلة على الثياب والمقتنيات الفاخرة، في حين تعرض مقر عملها لصعوبات مالية كبيرة نتيجة لعملية الاحتيال.

وأصدرت المحكمة مؤخرًا حكمًا بسجنها لمدة 3 سنوات و4 أشهر بعد أن خلصت إلى أنها استغلت الثقة التي مُنحت إليها وإمكانية الوصول إلى كلمات المرور والحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء ونهبت حساب عميلة في حالة صحية حرجة.
عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف
عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف
عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت

صدمت عائلتها وأصدقاءها.. عروس تحلق شعرها بالكامل لتنفيذ عملية احتيال

عملية نصب بسبب كورونا.. محتال يحقن مسنة بريطانية بـ لقاح مزيف

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يختتم مراسم تنصيب بايدن بالألعاب النارية.. فيديو

ألكويانو يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في مفاجأة من العيار الثقيل

تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية عسكرية أمريكية

دولة جديدة تمنح اللقاح الصيني حق الاستخدام الطارئ ضد كورونا

قرار عاجل من بايدن بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك

أخبار الفن.. محامي بهاء سلطان: الصور المنتشرة بين موكلي ونصر محروس لتنفيذ حكم محكمة..ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقامة من نوع خاص وبتكلفة خرافية.. فندق يفتح أبوابه فقط للأمهات الجدد وأطفالهن

عروس «نصابة» تدبر عملية احتيال لإقامة حفل زفافها والضحية مسنة مصابة بالخرف

من دبي إلى أمريكا.. خاتم خطوبة ابنة ترامب يخطف الأنظار وسعره خيالي.. تفاصيل وصور