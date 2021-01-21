رحلة لا تنسى.. «كنغر» يتجول في أنحاء طائرة ركاب.. وأفراد الطاقم يوثقون اللحظة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يرصد مشهدًا فريدًا من نوعها شهدته رحلة جوية تابعة لشركة طيران "American Airlines" ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، إذ كان من بين المسافرين على متنها "كنغر" يُطلق عليه اسم "هاري"، وشوهد وهو يقفز في أنحاء الطائرة محاطًا بعدد من أفراد طاقمها، والذين كانوا حريصين على توثيق تلك اللحظات بهواتفهم المحمولة.





ووفقًا لتقارير وسائل إعلام، فإن الرحلة الجوية التي شهدت الموقف المشار إليه كانت متجهة من ولاية "نورث كارولينا" إلى ولاية "فرجينيا"، وبالنسبة إلى الفيديو الذي وثق جولة حيوان الكنغر قفزًا في أنحاء الطائرة فقد التقطته مضيفة طيران تُدعى "بوبي ويستون".









وفي بداية الفيديو المرفق، شوهد أحد أفراد طاقم الطائرة يحمل كيسًا ويتحرك به شيئًا فشيء داخل المقصورة، في حين كان الكنغر يلحق بهذا الكيس، وسُمع صوت سيدة يُعتقد أنها المسئولة عن اصطحابه وقد كانت تتحدث إلى عضو الطاقم مطالبة إياه بالتحرك بهذا الكيس مؤكدة أن الكنغر سيلحق به، وبالفعل ظل يقفز مرارًا وتكرارًا وراء الكيس.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حساب على موقع "إنستجرام" نشر الفيديو منذ نحو 4 أيام أن الكنغر كان يُنقل إلى مدينة "نيوبورت نيوز" بولاية "فرجينيا" الأمريكية كجزء من "جهود الحفاظ على الحياة البرية" دون توضيح مزيد من التفاصيل.





ووثقت لقطات مصورة أخرى انتشرت على السوشيال ميديا تحرك الكنغر في المطار وصولًا إلى باب الطائرة بينما تجمع عدد من موظفي المطار حوله، وكانت السيدة المالكة له تحمل الكيس ذاته وتشير إليه لتحثه على اللحاق بها.







