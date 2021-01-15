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منوعات

بسبب ملابسها.. موظفة شركة طيران تمنع مسافرة من الصعود على متن طائرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:55 ص
بسبب ملابسها.. منع
بسبب ملابسها.. منع مسافرة من الصعود على متن طائرة
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هدير علاء
كشفت مسافرة أسترالية عن تفاصيل موقف محرج تعرضت إليه قبيل صعودها على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران "فيرجن أستراليا"، حيث أخبرتها إحدى موظفي الشركة بأنها لن تتمكن من الصعود على متن الطائرة بسبب ارتدائها ملابس "ملفتة".

وصرحت المسافرة "كاثرين بامبتون" ذات الـ23 عامًا لأحد المواقع الإخبارية الأسترالية بأنها فوجئت باقتراب إحدى موظفات شركة الطيران منها وإحراجها علانية أثناء انتظارها للصعود على متن الطائرة، التي كانت متجهة من مدينة "أديلايد" بولاية "أستراليا الجنوبية إلى مدينة "جولد كوست" بولاية "كوينزلاند" شرق أستراليا صباح الأربعاء.


وأوضحت خلال تصريحاتها أن الموظفة قالت لها أمام بقية المسافرين إن قائد الطائرة كان يرفض صعودها على متن الطائرة بسبب ملابسها، مضيفة أنها صُدمت حيال مطالبة الموظفة لها بارتداء قميص آخر، إذ أن ملابسها لم تكن في رأيها ملفتة لهذه الدرجة أو كاشفة، وأكدت أنها شعرت بالحرج والإهانة جراء هذا الموقف، خاصة وأن بقية المسافرين حدقوا إليها وقد انتابتهم حالة من الصدمة والدهشة حيال ما حدث.

وبعد أن أشارت "كاثرين بامبتون"، وهي طالبة جامعية، إلى أن في حوزتها سترة، طُلب منها ارتداؤها قبل صعود الطائرة، وهي تطالب في الوقت الحالي باعتذار من قبل قائد الطائرة.

من جانبها، أكدت شركة "فيرجن أستراليا" أن موظفيها تحدثوا مع المسافرة بشأن ملابسها قبيل صعودها على متن الرحلة الجوية، مع الإشارة إلى أنها تقدمت بالفعل بشكوى رسمية لشركة طيران.


وأوضحت شركة الطيران لصحيفة "ميرور" البريطانية أن المعايير والقواعد الخاصة بالملابس المتبعة على متن طائراتها مماثلة للقواعد الخاصة بشركات الطيران الأخرى بأستراليا، مؤكدة أن الغالبية العظمى من مسافريها يلتزمون بها أو حتى يفوقونها.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها تجري مراجعة للواقعة كما حاولت التواصل مع المسافرة لفهم ما حدث بشكل أفضل.
بسبب ملابسها.. موظفة شركة طيران تمنع مسافرة من الصعود على متن طائرة
بسبب ملابسها.. موظفة شركة طيران تمنع مسافرة من الصعود على متن طائرة
بسبب ملابسها.. موظفة شركة طيران تمنع مسافرة من الصعود على متن طائرة
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