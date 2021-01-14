رغم إقامتهما بدولة أخرى.. مفاجأة سارة من هاري وميجان ماركل لـ كيت ميدلتون

كشفت مصادر مطلعة مقربة من العائلة المالكة البريطانية أن الأمير "هاري" وزوجته " ميجان ماركل " فاجأ دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" بهدايا بمناسبة عيد ميلادها الـ39، والذي وافق يوم السبت الـ9 من يناير الجاري، على الرغم من أن "كيت" لم تكن تتوقع مثل هذه الخطوة من الزوجين.





ووفقًا لتقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن الزوجين "هاري" و"ميجان ماركل" يقيمان في الوقت الراهن في قصر بقيمة 14 مليون دولار بمدينة "سانتا باربارا" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، وذلك عقب انفصالهما رسميًا عن العائلة المالكة في شهر مارس من العام الماضي.









وبالنسبة إلى "كيت ميدلتون" وزوجها الأمير "ويليام"، الشقيق الأكبر لـ"هاري"، فهما يقيمان في قصر "أنمر هول" بمقاطعة "نورفولك" بإنجلترا برفقة أطفالهما الثلاثة الأمراء "جورج" و"شارلوت" و"لويس"، وقد احتفلت دوقة كامبريدج بعيد ميلادها في جو عائلي غلبت عليه البساطة بسبب تفشي جائحة كورونا.





وصرح مصدر مطلع، لم يُكشف عن هويته، لمجلة "US weekly" الأمريكية بأن "كيت ميدلتون" تلقت بطاقة معايدة وهدايا مفاجئة من دوق ودوقة ساسكس "هاري" و"ميجان"، وأفاد المصدر بأنها لم تكن تتوقع تلقي أي شيء من الزوجين وكانت هذه بمثابة مفاجأة جميلة، دون توضيح ماهية الهدايا التي تلقتها منهما على وجه التحديد.





وزعمت المصادر أيضًا أن الأمير "ويليام" قدم لزوجته قرطين مرصعين بالماس والياقوت من ضمن "سيل من الهدايا".







