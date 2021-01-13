في بلاط القلعة الملكية.. فضيحة جنسية تلاحق أحد أفراد عائلة الملكة إليزابيث





فضائح جديدة تلاحق العائلة المالكة البريطانية، فقد يواجه ابن عم الملكة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد أن قام بهجوم جنسي عنيف داخل منزل أجداده في قلعة "جلاميس".





فقد اقتحم "سيمون باوز ليون" طريقه إلى غرفة المرأة النائمة واعتدى عليها عندما كان يستضيفها في عزبة تبلغ مساحتها 16500 فدان.





نفذ "سيمون باوز ليون"، وهو ابن عم الملكة إليزابيث الثانية، هجومًا متواصلًا على المرأة البالغة من العمر 26 عامًا واستمر أكثر من 20 دقيقة.





بالأمس ، تم الإفراج عن الأرستقراطي الثري بكفالة ووضعه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية حيث تم تأجيل العقوبة بسبب التقارير.





أمر الشريف "أليستير كارمايكل" أيضًا بتقييم قلعة جلاميس لمدى ملاءمتها لأمر وضع العلامات.

"سيمون باوز ليون" 34 عامًا ، المعروف باسم "سام" ووصف نفسه للشرطة بأنه "مزارع" ، هو ابن شقيق الملكة الأم الراحلة.





وقف مالك الأرض المليونير، الذي كان يسير خلف الأمير ويليام في موكب جنازة الملكة الأم عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا ، ورأسه منحنيًا أثناء قراءة التهمة عليه.





واعترف أنه في 13 فبراير من العام الماضي في قلعة جلاميس اعتدى جنسيا على المرأة ، التي لا يمكن تحديد هويتها لأسباب قانونية، حيث اختيرت قلعة جلاميس لاستضافة عدة أشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وهناك وقع الاعتداء الجنسي، بينما كان مخمورًا جدًا وكانت تفوح منه رائحة السجائر. أخبرها أنه يريد أن يكون لها علاقة غرامية معها، وعندما قاومته هاجمها بشدة واعتدى عليها.



