ميجان ماركل تفقد فرصتها في الحصول على الجنسية البريطانية.. لهذا السبب

فقدت الممثلة الأمريكية " ميجان ماركل " رسميًا فرصتها في أن تصبح مواطنة بريطانية.. على الأقل في الوقت الحالي، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة.





جدير بالذكر أن "ميجان ماركل"، زوجة الأمير "هاري" حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، كانت تخطط للحصول على الجنسية البريطانية، بعد زواجها في حفل زفاف أسطوري أقيم في شهر مايو لعام 2018 بقلعة "وندسور" الملكية في إنجلترا، لكن كان يتعين عليها الإقامة بالمملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية والتأهل قانونيًا للحصول على جواز سفر بريطاني.









وكان قصر "كنسينجتون" الملكي قد أكد في السابق أن الممثلة الأمريكية السابقة تنوي التقدم للحصول على الجنسية البريطانية، إلا أن إعلانها وزوجها الأمير "هاري" عن نيتهما الانفصال عن العائلة المالكة والاستقلال ماديًا في شهر يناير من العام الماضي، والذي أثار جدلًا واسعًا، حال دون المضي قدمًا في هذه الخطوة.





وأوضح تقرير "ديلي ميل" أنه بموجب القوانين الصارمة لوزارة الداخلية البريطانية، فإنه كان في إمكان دوقة ساسكس "ميجان ماركل"، والتي انتقلت إلى "لندن" لأول مرة في الـ21 من نوفمبر لعام 2017، بدء إجراءات التقدم للحصول على الجنسية في الـ21 من نوفمبر لعام 2020، إلا أنه كان يتعين عليها الحد من إجمالي عدد الأيام التي قضتها خارج المملكة المتحدة إلى أقل من 270 يومًا خلال فترة الـ3 سنوات التي تسبق التقدم بالطلب، وهو شرط فشلت في الالتزام به.





والآن سيتم تأجيل أي طلب تتقدم به "ماركل" للحصول على الجنسية البريطانية، وسيكون عليها العودة إلى المملكة المتحدة.









يشار إلى أن "جيسون كناوف"، سكرتير الاتصالات لدى الأمير "هاري"، صرح لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في شهر ديسمبر لعام 2017 بأن "ميجان" ستلتزم بمتطلبات الهجرة في كافة الأوقات، لافتًا إلى أنها تخطط بالفعل لأن تصبح مواطنة بريطانية، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة سنوات.



