طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض "سامانثا ماركل"، الأخت غير الشقيقة لـ" ميجان ماركل "، للاعتداء بالضرب ، على يد زوجها ، خلال مشاجرة نشبت في وقت متأخر من الليل، وقد أُلقي القبض على الزوج ، ووُجهت إليه تهمة العنف الأسري.





وأشار التقرير ، إلى أنه قد تم احتجاز "مارك فيليبس"، زوج "سامانثا ماركل" الذي يبلغ من العمر 62 عامًا، في سجن مقاطعة "بولك" بولاية "فلوريدا" الأمريكية ، في الـ14 من ديسمبر الجاري، قبل أن يُطلق سراحه في اليوم ذاته في انتظار المحاكمة.









وكشفت مذكرة اعتقال حصلت عليها الصحيفة البريطانية عن إرسال ضباط شرطة إلى منزل "سامانثا" بمدينة "ليكلاند" في ولاية "فلوريدا" بعد منتصف ليل يوم الـ14 من ديسمبر، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب حاجتها للمساعدة في استخدام المرحاض؛ وقالت "سامانثا" ذات الـ56 عامًا، والتي كانت جالسة على كرسي متحرك، للشرطة إن "فيليبس" ضربها في وجهها خلال المشاجرة.





ووفقًا للتقرير، فإن الزوج غضب بعد أن طلبت منه المساعدة في استخدام المرحاض في وقت متأخر من الليل ثم صفعها على الجانب الأيمن من وجهها في منطقة الأذن.





يذكر أن "مارك فيليبس" لاذ بالفرار، لكن أُلقي القبض عليه في وقت لاحق بعد أن خلصت الشرطة إلى أنه كان "المعتدي الرئيسي"، ووجهت إليه تهمة العنف الأسري، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العام الجديد، دون الإشارة إلى موعد بدء المحاكمة على وجه التحديد، إذ أُدرجت القضية على أنها في مرحلة ما قبل المحاكمة.









ولفت تقرير "ديلي ميل" إلى أن علاقة "سامانثا" بأختها "ميجان ماركل" تشهد تباعدًا منذ عام 2008، حتى أنه لم يسبق لها لقاء الأمير البريطاني "هاري" ، زوج "ميجان"، أو طفلهما "آرتشي"، ذلك فضلًا عن أن "سامانثا" قد وجهت انتقادات لـ"ميجان" عبر وسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا على خلفية رفض الأخيرة التواصل مع والدهما "توماس ماركل"، 76 عامًا، ووصفتها بكونها "متسلقة اجتماعية".



