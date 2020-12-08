صحيفة في قفص الاتهام بعد مقاضاة الأمير هاري لها.. لهذا السبب

يسير الأمير هاري على خطى زوجته ميجان ماركل الفترة الحالية حيث يتجه لمقاضاة إحدى الصحف البريطانية والقائمين عليها وتوجيه لهم تهمة التشهير، كما فعلت ميجان من قبل فقد تقاضي بعض الصف لانتهاك الطبع والبيانات.





وتفيد التقارير التي نشرت في أكثر من صحيفة بريطانية أن الأمير هاري قد طلب من الشركة القانونية برفع قضية تشهير، وبالفعل نفذت الشركة التي تمثل ساسكس طلبات الامير واتخذت الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية في المحكمة العليا.





وتم ذلك في نهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما بأتي ذلك في الوقت الذي تورطت فيه ميجان ماركل زوجة دوق ساسكس بالفعل في إجراءات قانونية جارية ضد الناشر بسبب قصة أخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فقد تواجه الصحيفة تهمة التشهير بعد ما نشرت مقالة في أكتوبر الماضي، مفاداها أن الأمير هاري لم يكن على اتصال مع مشاة البحرية منذ استقالته من العمل كعضو بالعائلة من الملكية في مارس، ومن المتوقع أن تُنشر الأوراق التي توضح القضية في الأسابيع المقبلة.





فيما أقامت دوقة ساسكس من قبل برفع دعوى قانونية ضد ANL بسبب مقال أعاد إنتاج أجزاء من الرسالة المكتوبة بخط اليد التي أرسلت إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018.





تسعى الدوقة للحصول على تعويضات عن سوء استخدام مزعوم للمعلومات الخاصة وانتهاك حقوق النشر وخرق قانون حماية البيانات، ولكن تم تأجيل المحاكمة الكاملة بشأن الخطاب من يناير 2021 إلى الخريف المقبل لسبب سري ، بعد جلسة استماع خاصة.





بعد التخلي عن الواجبات الملكية الرسمية في وقت سابق من هذا العام من أجل حياة جديدة في الولايات المتحدة ، تخلى هاري عن ألقابه العسكرية الفخرية، فيما تم تأجيل أدواره الاحتفالية كقائد عام لمشاة البحرية الملكية ، والقائد الفخري للقوات الجوية في قاعدة هونينغتون الجوية الملكية ، والعميد الفخري للسفن الصغيرة والغوص التابعة للقيادة البحرية الملكية.



