الأمير تشارلز وويليام يدعمان هاري بعد إجهاض ميجان لطفلهما الثاني

حصل الأمير السابق هاري وزوجته ميجان ماركل، على الدعم من قبل الأمير تشارلز والأمير ويليام، بعدما تعرضت ميجان لمعاناتها مع الإجهاض في يوليو السابق، وقالت دوقة ساسكس السابقة (39 عاما) "إنها كانت غير قادرة على الوصول إلى أخيه الأكبر وأبيه خلال فقدانهما طفلهما الثاني الذي لم يولد".





ووفقا لصحيفة "ميرور"، كانت نشرت ميجان ماركل مقالا على صحيفة "نيويورك تايمز"، وصفت فيه معاناتها لمشاهدتها قلب زوجها ينفطر على جنينهما، وبعد ذلك انتقل الزوجان اللذان تنحيا عن منصب كبار أفراد العائلة المالكة في مارس الماضي، سرًا إلى قصر بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني في منطقة مونتيسيتو المنعزلة في سانتا باربرا في نفس الشهر الذي حدث فيه إجهاض ميجان.





وكانت قد أثارت التكهنات بوجود خلاف بين الشقيقين ويليام وهاري، الجدل على نطاق واسع على مدار السنوات الماضية، ولكن التقارير تشير إلى أن دوق كامبريدج وضع أي خلافات جانبا لدعم شقيقه الأصغر سنا، وقال الخبراء إن الكشف عن معاناة ميجان بعث برسالة قوية إلى أمهات أخريات، وسيساعد على كسر وصمة العار حول ما هو في كثير من الأحيان خسارة غير مرئية.



وقيل إن الملكة صاحبة الـ 94 عاما، والعائلة المالكة حزينة على فقد هاري وميجان لطفلهم الثاني، وقال أحد المطلعين على القصر: "هناك بالطبع الكثير من الحزن المفهوم في العائلة".





ومن جانبها أشادت صوفي كينج، في جمعية تومي الخيرية، بشجاعة ميجان لمشاركتها قصتها، وقالت: "واحدة من كل أربع حالات حمل تنتهي بالخسارة، لكنه من المحرمات الحقيقية في المجتمع، لذلك فإن الأمهات مثل ميجان يشاركن قصصهن بعد تخطي الأزمة لمحاولة كسر وصمة العار".