بعد عداء استمر لسنوات.. ميجان ماركل تتلقى ضربة جديدة من أختها غير الشقيقة

بعد سنوات من التحدث عن علاقتهما المضطربة لوسائل الإعلام، تستعد "سامانثا ماركل"، الأخت غير الشقيقة لـ" ميجان ماركل "، لإصدار مذكرات بعنوان "The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1" أو "يوميات أخت الأميرة الانتهازية.. الجزء الأول"، وذلك يوم الجمعة المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.





كانت "سامانثا" ذات الـ56 عامًا، والتي سبق أن وجهت انتقادات لدوقة ساسكس "ميجان ماركل" مرارًا وتكرارًا عبر وسائل الإعلام، قد أعلنت عن كتابتها للمذكرات في عام 2016؛ ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام بريطانية، فإنها وعدت بأن يكشف الكتاب المكون من 330 صفحة "حقائق خفية" عن عائلتها وعن " الحكاية الخرافية الملكية ".









يشار إلى أن علاقة "ميجان" ذات الـ39 عامًا بأختها غير الشقيقة تشهد تباعدًا منذ بعض الوقت، حتى أنها سبق أن وصفت ادعاءات "سامانثا" بكونها "سخيفة"، وهي تقيم في الوقت الراهن برفقة زوجها الأمير "هاري" وطفلهما "آرتشي" في قصر تُقدر قيمته بـ14 مليون دولار في مدينة "سانتا باربارا" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.





وتتولى دار النشر الأمريكية "بارنز آند نوبل" نشر هذا الكتاب، وكان مضمون توصيفه كالتالي: "ليست الأشياء دائمًا كما تبدو.. في عالم تحدد فيه المسميات الاجتماعية من نحن وكيف نعيش ووجهات نظرنا في بعضنا البعض، تجد سامانثا ماركل نفسها عالقة في خضم الفوضى الإعلامية عندما تكشف حقائق خفية عن عائلتها".





يُعتقد أن آخر لقاء بين "ميجان ماركل" وأختها غير الشقيقة "سامانثا"، والتي تقيم في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، يعود إلى عام 2008، لكن على الرغم من ذلك فقد وجهت الأخيرة موجة انتقادات حادة خلال ظهورها في لقاءات إعلامية أُجريت حول شخصية دوقة ساسكس، حيث وصفتها بكونها "متسلقة اجتماعية سطحية" و"غير آدمية" كما أطلقت عليها لقب "دوقة الهراء"، وألقت عليها اللوم في إبعاد والدهما وأفراد آخرين من العائلة عن حياتها.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ما مفاده أن "ميجان" انفجرت في البكاء بعد اكتشافها في شهر فبراير من العام الماضي أن "سامانثا" تخطط لتأليف كتاب عنها؛ وكشف أصدقاء مقربون منها أنها شعرت بأن أختها تستغلها.