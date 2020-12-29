بعد إعلان مسلسلهما الإذاعي.. صدام جديد لـ الأمير هاري وميجان ماركل

خطى الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بأقدامهما نحو مسلسل إذاعي على منصة " Spotify "، ولكن تلك الخطوة الجديدة في حياة المنشقين عن العائلة المالكة، لاقت نتائج عكسية وغير مرحبة، بالإضافة إلى أنها وضعتهما في مأزق التنازل عن كل ألقابهما.





فقد طُلب من ميجان ماركل والأمير هاري "التخلي تمامًا" عن ألقابهما الملكية بسبب المسلسل الإذاعي الجديد، حيث أعلن دوق ودوقة ساسكس في بداية الشهر أنهما توصلا إلى صفقة لمدة سنوات مع منصة البث المباشر Spotify، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وأشارت تقارير صحفية إلى انهما يتطلعان إلى عمل المسلسل الإذاعي حول الظلم العنصري والمساواة بين الجنسين والإشراف البيئي وتوظيف الشباب، وكذلك الصحة النفسية والتعليق على الموضوعات ذات الاهتمام الحالي والعامة.





فيما سيكون المسلسل متاحًا مجانًا من خلال منصة " Spotify " وسيتم إطلاق المحتوى بالكامل في العام المقبل ، لكنه سيصدر أولًا حلقة خاصة في وقت لاحق من هذا الشهر.



