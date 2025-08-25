محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد

قال محمد جبران وزير العمل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لأهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس علي هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية ،وعدد من النواب والمستثمرين.

وأضاف: "يأتي هذا القانون محققًا التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.."

وتطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية ،وحقوق المرأة ،والتماشي مع أنماط العمل الجديدة ، كما ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..

وخلال الفعاليات قام الوزير جبران بالرد على استفسارات المشاركين بشأن قانون العمل وآليات تطبيقه