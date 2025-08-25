بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة أو بقع الكبد أو حتى البقع الشمسية هي بقع داكنة اللون وعادةً ما تظهر فى الأماكن الأكثر عرضة للشمس كالوجه واليدين والكتفين والذراعين، وتظهر لدى البالغين الذين يتعدون سن الخمسين، ولكن يمكن أن يُصاب بها الأشخاص الأصغر عمراً إذا تعرضوا للشمس لفترة طويلة، وتكون أكثر انتشاراً بين أصحاب البشرة الفاتحة.

وتتميز بقع الشيخوخة بأنها تكون عادة:

-سطحية، وعبارة عن مناطق دائرية صبغية اللون.

-بنية اللون أو سوداء.

-تظهر على المناطق الأكثر عرضة للشمس على مر السنين، مثل مؤخرة اليدين، سطح القدم، الوجه، الكتفين وأعلى الظهر.

-تحدث بقع الشيخوخة نتيجة:

-النشاط الزائد للخلايا الصبغية، حيث يُزيد ضوء الاشعة فوق البنفسجية من إنتاج الميلانين، فيتجمع فى أماكن دون غيرها وتبدأ بقع الشيخوخة فى الظهور على سطح الأماكن الأكثر عرضة للشمس، نتيجة لتفاعل أشعة الشمس مع الميلانين.

-استخدام مصابيح التسمير الاصطناعية أو أسّرة التسمير يمكن أن يساعد فى ظهور بقع الشيخوخة.

يوجد عدة علاجات لتفتيح بقع الشيخوخة أو إزالتها ومن ضمن تلك العلاجات:

-كريمات التفتيح الموصوفة عن طريق الطبيب،

-استخدام الليزر لعلاج بقع الشيخوخة والذي يمكن أن يقضى على الخلايا المنتجة للميلانين بدون إصابة سطح الجلد بأى ضرر، وعادة ما يتطلب العلاج بالليزر جلستين أو ثلات جلسات.

-العلاج بالتبريد.

-كشط البشرة.

-التقشير الكريستالي.

-التقشير الكيميائى.

ولتجنب حدوث بقع الشيخوخة:

-تجنب الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر، حيث تكون اشعة الشمس أكثر حدة، لذلك حاول أن تقوم بالأنشطة الخارجية فى أى وقت اَخر.

-استخدام كريمات الوقاية من الشمس التى توفر حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية، أو كريمات تحتوى على عنصر (SPF) بنسبة 30%، لمدة 15 أو 30 دقيقة قبل الخروج ويُفضل أن يستخدم مرتين فى اليوم.

-ارتداء ملابس مناسبة تغطى الذراعين والأرجل، ويُفضل ارتداء قبعة لتوفير حماية أكبر.