التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
رنا عصمت

بقع الشيخوخة أو بقع الكبد أو حتى البقع الشمسية هي بقع داكنة اللون وعادةً ما تظهر فى الأماكن الأكثر عرضة للشمس كالوجه واليدين والكتفين والذراعين، وتظهر لدى البالغين الذين يتعدون سن الخمسين، ولكن يمكن أن يُصاب بها الأشخاص الأصغر عمراً إذا تعرضوا للشمس لفترة طويلة، وتكون أكثر انتشاراً بين أصحاب البشرة الفاتحة.

وتتميز بقع الشيخوخة بأنها تكون عادة:

-سطحية، وعبارة عن مناطق دائرية صبغية اللون.

-بنية اللون أو سوداء.

-تظهر على المناطق الأكثر عرضة للشمس على مر السنين، مثل مؤخرة اليدين، سطح القدم، الوجه، الكتفين وأعلى الظهر.

-تحدث بقع الشيخوخة نتيجة:

-النشاط الزائد للخلايا الصبغية، حيث يُزيد ضوء الاشعة فوق البنفسجية من إنتاج الميلانين، فيتجمع فى أماكن دون غيرها وتبدأ بقع الشيخوخة فى الظهور على سطح الأماكن الأكثر عرضة للشمس، نتيجة لتفاعل أشعة الشمس مع الميلانين.

-استخدام مصابيح التسمير الاصطناعية أو أسّرة التسمير يمكن أن يساعد فى ظهور بقع الشيخوخة.

يوجد عدة علاجات لتفتيح بقع الشيخوخة أو إزالتها ومن ضمن تلك العلاجات:

-كريمات التفتيح الموصوفة عن طريق الطبيب،

-استخدام الليزر لعلاج بقع الشيخوخة والذي يمكن أن يقضى على الخلايا المنتجة للميلانين بدون إصابة سطح الجلد بأى ضرر، وعادة ما يتطلب العلاج بالليزر جلستين أو ثلات جلسات.

-العلاج بالتبريد.

-كشط البشرة.

-التقشير الكريستالي.

-التقشير الكيميائى.

ولتجنب حدوث بقع الشيخوخة:

-تجنب الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر، حيث تكون اشعة الشمس أكثر حدة، لذلك حاول أن تقوم بالأنشطة الخارجية فى أى وقت اَخر.

-استخدام كريمات الوقاية من الشمس التى توفر حماية ضد الأشعة الفوق بنفسجية، أو كريمات تحتوى على عنصر (SPF) بنسبة 30%، لمدة 15 أو 30 دقيقة قبل الخروج ويُفضل أن يستخدم مرتين فى اليوم.

-ارتداء ملابس مناسبة تغطى الذراعين والأرجل، ويُفضل ارتداء قبعة لتوفير حماية أكبر.

