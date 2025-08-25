قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟

حسام حسن
حسام حسن
أحمد أيمن

تطورات جديدة بشأن معسكر منتخب مصر المقبل بقيادة مدرب الفراعنة حسام حسن، الذي يتجه إلى استبعاد ثنائي النادي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من المعسكر.. فما السبب؟

جدير بالذكر أن معسكر منتخب مصر القادم المقبل، يأتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 1 سبتمبر المقبل بالقاهرة استعداداً لمواجهة اثيوبيا يوم 5 سبتمر بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

مشوار مصر في تصفيات كأس العالم 

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وتضم المجموعة أيضا بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

المستبعدين من معسكر الفراعنة 

في سياق متصل، أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني، استقر على استبعاد إمام عاشور ومروان عطية، ثنائي الأهلي، من معسكر منتخب مصر المقبل، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وقال «هشام» في تصريحات تلفزيونية: «الجهاز الفني استقر على ضم محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، للتواجد في المعسكر المقبل، واستبعاد محمد عواد لعدم مشاركته مع فريقه».

وأضاف: «تريزيجيه وزيزو يقتربان من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم». 

طائرة خاصة لمنتخب مصر 

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي توفير طائرة خاصة لسفر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، الي بوركينا فاسو يوم 7 سبتمبر المقبل لمواجهتها يوم 9 من نفس الشهر.

يأتي ذلك في اطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، حيث تستغرق الرحلة ما يقارب الـ٧ ساعات.  

منتخب مصر معسكر منتخب مصر تشكيل منتخب مصر تصفيات كأس العالم مباراة منتخب مصر المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

كيفية الاحتفال بذكرى المولد

كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. مفتي الجمهورية يوضح

(البحوث الإسلامية) يعقد مقابلات شخصيَّة لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مقابلات شخصية بـ"البحوث الإسلامية" لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند في أقدم مسجد سُنّي بالمملكة ويبعث بسبع رسائل جامعة

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند بأقدم مسجد سني ويبعث بسبع رسائل

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد