استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟

تطورات جديدة بشأن معسكر منتخب مصر المقبل بقيادة مدرب الفراعنة حسام حسن، الذي يتجه إلى استبعاد ثنائي النادي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من المعسكر.. فما السبب؟

جدير بالذكر أن معسكر منتخب مصر القادم المقبل، يأتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 1 سبتمبر المقبل بالقاهرة استعداداً لمواجهة اثيوبيا يوم 5 سبتمر بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

مشوار مصر في تصفيات كأس العالم

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وتضم المجموعة أيضا بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.

المستبعدين من معسكر الفراعنة

في سياق متصل، أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني، استقر على استبعاد إمام عاشور ومروان عطية، ثنائي الأهلي، من معسكر منتخب مصر المقبل، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وقال «هشام» في تصريحات تلفزيونية: «الجهاز الفني استقر على ضم محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، للتواجد في المعسكر المقبل، واستبعاد محمد عواد لعدم مشاركته مع فريقه».

وأضاف: «تريزيجيه وزيزو يقتربان من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم».

طائرة خاصة لمنتخب مصر

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة علي توفير طائرة خاصة لسفر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، الي بوركينا فاسو يوم 7 سبتمبر المقبل لمواجهتها يوم 9 من نفس الشهر.

يأتي ذلك في اطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، حيث تستغرق الرحلة ما يقارب الـ٧ ساعات.