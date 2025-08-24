منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا

يطير المنتخب المصري لرياضة صيد الأسماك إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل المشاركة في بطولة العالم لرياضة صيد الأسماك، والتي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 أغسطس 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد المصري لصيد الأسماك على تثبيت أقدام مصر في البطولات العالمية و العربيه في رياضة صيد الاسماك، و كذلك إبراز قدرات اللاعبين المصريين في المحافل الدولية.

المنتخب المصري يدخل المنافسات بقوة من خلال فريقين كاملين يمثلان مختلف الخبرات والأعمار، حيث يضم الفريق الأول كل من : وليد البهتيمي وعصام علوي وكريم وحيد ومحمد ضراط.

أما الفريق الثاني “ب”، فيتكوّن من: عمر خليفة و كريم صدقي وريتشارد شلهوب وفادي الضبع.

ويأمل المنتخب من خلال هذه التوليفة أن يحقق نتائج إيجابية، خاصة أن البطولة تشهد منافسة شرسة بين مدارس مختلفة في عالم الصيد، سواء الأوروبية أو الآسيوية أو حتى الأمريكية.

ويقود بعثة المنتخب المصري في فرنسا المهندس محمد مأمون قداح رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، الذي شدد قبل السفر على أهمية الظهور بمستوى يليق بسمعة الرياضة المصرية عالميًا.

وأكد قداح أن الاتحاد بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل وضع مصر علي الخريطه العالميه في رياضه صيد الاسماك

مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل هذه المحافل تفتح المجال أمام انتشار رياضة صيد الأسماك داخل مصر بصورة أكبر.

ورغم صعوبة المنافسة أمام منتخبات أوروبية قوية اعتادت السيطرة على بطولات العالم، فإن لاعبي المنتخب المصري يعولون على مهاراتهم الفردية وخبراتهم في البطولات السابقة لإثبات جدارتهم.

كما أن مشاركة فريقين كاملين تمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتجربة تكتيكات مختلفة، وزيادة فرص الصعود إلى منصات التتويج.

المنتخب المصري يشارك في فرنسا ليس فقط للمنافسة، ولكن أيضًا لنقل صورة حضارية عن مصر، والتأكيد على أن الرياضات البحرية مثل صيد الأسماك يمكن أن تكون وسيلة للتواصل الثقافي والرياضي بين الشعوب.