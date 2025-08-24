قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تتجه نحو اجتياح بري.. محلل: المخيمات عاجزة عن استيعاب النازحين والحل بات ضرورة
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة
من أمام معبر رفح.. مراسل إكسترا نيوز يرصد مستجدات دخول المساعدات ضمن قوافل زاد العزة
ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج
عشان دخلت المطبخ.. ضبط طباخ قتل قطة بقرية سياحية في مطروح
مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بأعضاء هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد
وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة
منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا

منتخب مصر لصيد الأسماك
منتخب مصر لصيد الأسماك
محمد سمير

يطير المنتخب المصري لرياضة صيد الأسماك إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل المشاركة في بطولة العالم لرياضة صيد الأسماك، والتي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 أغسطس 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الاتحاد المصري لصيد الأسماك على تثبيت أقدام مصر في البطولات العالمية و العربيه في رياضة صيد الاسماك، و كذلك إبراز قدرات اللاعبين المصريين في المحافل الدولية.

المنتخب المصري يدخل المنافسات بقوة من خلال فريقين كاملين يمثلان مختلف الخبرات والأعمار، حيث يضم الفريق الأول كل من : وليد البهتيمي وعصام علوي وكريم وحيد ومحمد ضراط.

أما الفريق الثاني “ب”، فيتكوّن من: عمر خليفة و كريم صدقي وريتشارد شلهوب وفادي الضبع.

ويأمل المنتخب من خلال هذه التوليفة أن يحقق نتائج إيجابية، خاصة أن البطولة تشهد منافسة شرسة بين مدارس مختلفة في عالم الصيد، سواء الأوروبية أو الآسيوية أو حتى الأمريكية.

ويقود بعثة المنتخب المصري في فرنسا المهندس محمد مأمون قداح رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، الذي شدد قبل السفر على أهمية الظهور بمستوى يليق بسمعة الرياضة المصرية عالميًا.

وأكد قداح أن الاتحاد بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل وضع مصر علي الخريطه العالميه في رياضه صيد الاسماك

مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل هذه المحافل تفتح المجال أمام انتشار رياضة صيد الأسماك داخل مصر بصورة أكبر.

ورغم صعوبة المنافسة أمام منتخبات أوروبية قوية اعتادت السيطرة على بطولات العالم، فإن لاعبي المنتخب المصري يعولون على مهاراتهم الفردية وخبراتهم في البطولات السابقة لإثبات جدارتهم.

كما أن مشاركة فريقين كاملين تمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتجربة تكتيكات مختلفة، وزيادة فرص الصعود إلى منصات التتويج.

المنتخب المصري يشارك في فرنسا ليس فقط للمنافسة، ولكن أيضًا لنقل صورة حضارية عن مصر، والتأكيد على أن الرياضات البحرية مثل صيد الأسماك يمكن أن تكون وسيلة للتواصل الثقافي والرياضي بين الشعوب.

المنتخب المصري لرياضة صيد الأسماك بطولة العالم لرياضة صيد الأسماك الاتحاد المصري لصيد الأسماك صيد الاسماك محمد مأمون قداح الرياضات البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب

صلاح سليمان جمبلاط نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعضوا منتدبا

عروسان

عروسان يثيران الجدل بتصوير سيشن زفافهما في أحد المساجد

جانب من الفاعليات

هندسة القاهرة تفوز بالمركز الأول على الجامعات بمسابقة الذكاء الاصطناعي

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد