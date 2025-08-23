استدعاء 5 ناشئين من الزمالك لمنتخب مصر مواليد 2009

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء خمسة لاعبين من فريق الناشئين مواليد 2009، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر لنفس الفئة العمرية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة المستدعاة كلًا من: مالك عمرو عبد الحق حارس المرمى، محمد صبري مدافع الفريق، طارق هشام الظهير الأيسر، أحمد صفوت صانع الألعاب، وأدهم محمد حسيب المهاجم.

ومن المنتظر أن ينتظم لاعبو الزمالك في معسكر المنتخب خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن خطة إعداد منتخب 2009.