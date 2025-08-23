للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

توج فريق أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب هونغ كونغ الدولي، ليحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد مواجهة قوية ومثيرة من الطرفين، حسمت في النهاية بالركلات الترجيحية.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 41 عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، ليسجل هدفه رقم 100 بقميص النصر، ويصبح الفريق السعودي رابع ناد يسجل له الدون 100 هدف أو أكثر في مسيرته.

ورد الأهلي سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 45+6 عن طريق فرانك كيسييه، وفي الشوط الثاني، عاد النصر للتقدم عبر مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 83، قبل أن يخطف روجير إيبانيز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

و تفوق الأهلي بنتيجة 5-3، ليحسم اللقب وسط فرحة كبيرة من جماهيره، وكان أهلي جدة قد بلغ النهائي بعد فوزه الكبير على القادسية 5-1 في نصف النهائي، بينما تأهل النصر عقب تغلبه على اتحاد جدة 2-1.

يذكر أن مشاركة الأهلي في البطولة جاءت كبديل عن الهلال، الذي اعتذر عن خوض النسخة الحالية بسبب تكدس جدول مبارياته عقب مشاركته في كأس العالم للأندية.