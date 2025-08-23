أوديجارد يكتب التاريخ مع آرسنال.. 200 مباراة بقميص الجانرز في أربع سنوات ونصف

حقق النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق آرسنال، إنجازاً تاريخياً مساء السبت بعدما شارك في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى المباراة رقم 200 بقميص الجانرز في مختلف المسابقات.

البداية أمام مانشستر يونايتد

وكان أوديجارد قد خاض مباراته الأولى بقميص آرسنال أمام مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني 2021، بينما جاءت مباراته رقم 199 الأسبوع الماضي أمام نفس الفريق، ليكمل حلقته التاريخية بالوصول إلى 200 مباراة في مواجهة ليدز.

إحصائيات استثنائية لقائد الجانرز

وبحسب الموقع الرسمي للنادي اللندني، أصبح أوديجارد اللاعب رقم 118 في تاريخ آرسنال الذي يحقق هذا الرقم، لكنه تميز عن غيره بمعدل مشاركاته المرتفع، إذ لعب 199 مباراة من أصل 229 ممكنة منذ قدومه، أي بنسبة مشاركة بلغت 86% من إجمالي مباريات الفريق، وهو ما يعكس أهميته في مشروع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

غيابات قليلة وحضور مؤثر

وخلال مسيرته مع آرسنال، غاب أوديجارد عن 17 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، بينما تفوق عليه البرازيلي جابرييل ماجالايس في عدد الدقائق الملعوبة، مما يبرز استمرارية النجم النرويجي ودوره القيادي داخل أرض الملعب.

أرقام هجومية لافتة

وإلى جانب صلابته الفنية، ساهم قائد الجانرز في 77 هدفًا خلال مبارياته الـ199 السابقة مع آرسنال، سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليؤكد قيمته كأحد أهم نجوم الفريق منذ رحيله عن ريال مدريد واستقراره في الدوري الإنجليزي الممتاز.