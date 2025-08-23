قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أوديجارد يكتب التاريخ مع آرسنال.. 200 مباراة بقميص الجانرز في أربع سنوات ونصف

أوديجارد
أوديجارد
إسلام مقلد

حقق النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق آرسنال، إنجازاً تاريخياً مساء السبت بعدما شارك في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى المباراة رقم 200 بقميص الجانرز في مختلف المسابقات.

البداية أمام مانشستر يونايتد

وكان أوديجارد قد خاض مباراته الأولى بقميص آرسنال أمام مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني 2021، بينما جاءت مباراته رقم 199 الأسبوع الماضي أمام نفس الفريق، ليكمل حلقته التاريخية بالوصول إلى 200 مباراة في مواجهة ليدز.

إحصائيات استثنائية لقائد الجانرز

وبحسب الموقع الرسمي للنادي اللندني، أصبح أوديجارد اللاعب رقم 118 في تاريخ آرسنال الذي يحقق هذا الرقم، لكنه تميز عن غيره بمعدل مشاركاته المرتفع، إذ لعب 199 مباراة من أصل 229 ممكنة منذ قدومه، أي بنسبة مشاركة بلغت 86% من إجمالي مباريات الفريق، وهو ما يعكس أهميته في مشروع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

غيابات قليلة وحضور مؤثر

وخلال مسيرته مع آرسنال، غاب أوديجارد عن 17 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، بينما تفوق عليه البرازيلي جابرييل ماجالايس في عدد الدقائق الملعوبة، مما يبرز استمرارية النجم النرويجي ودوره القيادي داخل أرض الملعب.

أرقام هجومية لافتة

وإلى جانب صلابته الفنية، ساهم قائد الجانرز في 77 هدفًا خلال مبارياته الـ199 السابقة مع آرسنال، سواء بالتسجيل أو الصناعة، ليؤكد قيمته كأحد أهم نجوم الفريق منذ رحيله عن ريال مدريد واستقراره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

