توماس فرانك بعد إسقاط مانشستر سيتي: فوز من أصعب الانتصارات في مسيرتي

حقق توتنهام هوتسبير فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، ليُسجّل السبيرز بداية قوية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك.

تصريحات توماس فرانك عقب المباراة

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، عبّر توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام عن رضاه التام بأداء فريقه قائلاً: «أنا راضٍ عن النتيجة والأداء اليوم، في أول 35 دقيقة كان السيتي الطرف الأفضل، لكن الهدف الأول ساعدنا كثيراً في دخول أجواء اللقاء».

تفوق في الشوط الثاني وحلم الهدف الثالث

وأضاف المدرب الدنماركي: «في الشوط الثاني كنا أفضل في أكثر من جانب، حاولنا إضافة الهدف الثالث لتعزيز النتيجة لكن لم ننجح في ذلك، ومع ذلك كنا أكثر صلابة في الدفاع وأغلقنا المساحات أمام منافس قوي بحجم مانشستر سيتي».

إنجاز دفاعي غير مسبوق

وتوقف فرانك عند الجانب الدفاعي قائلاً: «الخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي أمر مهم بالنسبة لي، الموسم الماضي الفريق أنهى مشواره بـ6 مباريات فقط دون استقبال أهداف، لذلك الحفاظ على نظافة الشباك الآن أمام السيتي أمر كبير».

روح جديدة داخل الفريق

وأوضح المدير الفني الجديد للسبيرز: «الموسم الماضي كان صعباً على النادي، لكنه انتهى بشكل جيد، وعندما جئت وجدت عقلية قوية وترابطاً بين اللاعبين، وهذا ما يساعدني على تنفيذ أفكاري بسرعة».

أفضل الانتصارات أمام جوارديولا

وختم فرانك تصريحاته بتأكيد قيمة الفوز قائلاً: «الفريق قدم مباراة رائعة وعمل بجد، أنا سعيد للغاية، وربما يكون هذا واحداً من أفضل الانتصارات في مسيرتي التدريبية، لأنك عندما تأتي إلى ملعب الاتحاد وتفوز على فريق يديره بيب جوارديولا، فهذا إنجاز صعب للغاية».