إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ظرف إنساني.. غياب الشناوي عن مواجهة الأهلي وغزل المحلة بالدوري

إسلام مقلد

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وغزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، في لقاء يُنتظر أن يشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

هاني رمزي يكشف موقف الشناوي

وخلال ظهوره الإعلامي عبر قناة «إم بي سي مصر»، أدلى هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، بتصريحات مهمة تتعلق بمركز حراسة المرمى في القلعة الحمراء، مؤكداً رفضه سياسة التدوير في هذا المركز الحساس، مشدداً على ضرورة الاعتماد على حارس أساسي ثابت يضمن الاستقرار الدفاعي للفريق.

غياب الشناوي لظرف إنساني

وأوضح رمزي أن محمد الشناوي، قائد الأهلي وحارسه الأساسي، كان سيخوض مواجهة غزل المحلة المقبلة لولا الظرف الإنساني الصعب المتمثل في وفاة والده، مشيراً إلى أن هذا السبب فقط هو ما سيبعده عن حماية عرين المارد الأحمر في المباراة المنتظرة.

