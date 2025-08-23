بعثة التجديف الشاطئي تغادر إلى ليتوانيا للمشاركة في بطولة البلطيق الدولية

غادرت اليوم بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي مطار القاهرة الدولي متجهة إلى ليتوانيا، للمشاركة في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي التي تقام على مدار يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

وتضم البعثة كلًا من اللواء محمد نور سالم رئيس البعثة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف الكابتن محمود عبد الحليم مدرب منتخب مصر للتجديف.

تضم قائمة لاعبين المنتخب زياد سلامة، أحمد العتيق فيما تضم قائمة اللاعبات مريم همام، روبا بكير.

وفي هذا السياق، أكد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن الاتحاد يضع كامل ثقته في اللاعبين واللاعبات لتحقيق نتائج إيجابية وتشريف مصر في هذه البطولة الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة والاحتكاك الدولي.

ومن جانبه، أوضح القبطان محمد سلامة نائب رئيس الاتحاد والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي، أن المنتخب استعد جيدًا للبطولة، مع حرص الاتحاد على توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتمثيل مصر بصورة تليق بمكانتها الرياضية.