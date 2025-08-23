قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
رياضة

بعثة التجديف الشاطئي تغادر إلى ليتوانيا للمشاركة في بطولة البلطيق الدولية

كريم عاطف

غادرت اليوم بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي مطار القاهرة الدولي متجهة إلى ليتوانيا، للمشاركة في بطولة البلطيق الدولية للتجديف الشاطئي التي تقام على مدار يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

وتضم البعثة كلًا من اللواء محمد نور سالم رئيس البعثة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف الكابتن محمود عبد الحليم مدرب منتخب مصر للتجديف.

تضم قائمة لاعبين المنتخب زياد سلامة، أحمد العتيق فيما تضم قائمة اللاعبات مريم همام، روبا بكير.

وفي هذا السياق، أكد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن الاتحاد يضع كامل ثقته في اللاعبين واللاعبات لتحقيق نتائج إيجابية وتشريف مصر في هذه البطولة الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة والاحتكاك الدولي.

ومن جانبه، أوضح القبطان محمد سلامة نائب رئيس الاتحاد والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي، أن المنتخب استعد جيدًا للبطولة،  مع حرص الاتحاد على توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتمثيل مصر بصورة تليق بمكانتها الرياضية.

