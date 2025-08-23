الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند

خسر فريق أستون فيلا من نظيره برينتفورد، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدف برينتفورد عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برينتفورد المركز العاشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز 16 بنقطة واحدة.

وفي لقاء آخر، فاز فريق بيرنلي على نظيره سندرلاند، بهدفين دون رد، في إطار نفس الجولة.

وجاءت ثنائية بيرنلي عن طريق جوش كولين وجيدون أنتوني في الدقيقتين 47، 88.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سندرلاند المركز الثامن برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق بيرنلي خلفه في المركز 11 بنفس الرصيد.