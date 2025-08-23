قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خرجت من المستشفى.. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
صلاح عبد العاطي: نتنياهو يناور على أساس صفقة شاملة لكسب مزيد من الوقت
محافظ الجيزة يتابع أعمال توصيل كابلات الجهد العالي لدعم محطة مياه جزيرة الدهب
الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند
بعد حادث الإسكندرية| أستاذ مناخ: لا علاقة بين التوسع العمراني وشدة الأمواج
عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب
قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية
يضرب أهداف خلف التحصينات.. خبير استراتيجي يكشف مميزات سلاح رعد 200
حادث غرق طلاب ابو تلات.. رحلة ترفيهية تتحول إلى فاجعة في الإسكندرية
تشكيل آرسنال أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث غرق طالبات المحافظة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يخسر من برينتفورد.. وبيرنلي يهزم سندرلاند

أستون فيلا
أستون فيلا
القسم الرياضي

خسر فريق أستون فيلا من نظيره برينتفورد، بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدف برينتفورد عن طريق دانجو واتارا في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برينتفورد المركز العاشر برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز 16 بنقطة واحدة.

وفي لقاء آخر، فاز فريق بيرنلي على نظيره سندرلاند، بهدفين دون رد، في إطار نفس الجولة.

وجاءت ثنائية بيرنلي عن طريق جوش كولين وجيدون أنتوني في الدقيقتين 47، 88.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سندرلاند المركز الثامن برصيد 3 نقاط، فيما يأتي فريق بيرنلي خلفه في المركز 11 بنفس الرصيد.

أستون فيلا برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ارشيفية

عائلات المحتجزين الإسرائيليين يطالبوا "ترامب" أن يأمر نتنياهو بإنهاء حرب غزة

أرشيفية

هولندا تطالب بوتين بإظهار التزامه بتحقيق سلام دائم مع أوكرانيا

ارشيفية

السودان.. مصرع 46 شخصا في جنوب كردفان نتيجة سوء التغذية

بالصور

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

أسرار المحلات .. طريقة عمل دجاج كنتاكي

دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد