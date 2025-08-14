قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها
ملابس خادشة للحياء .. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة
باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025
أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح
تركيا: عودة أكثر من 400 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
رياضة

نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا في صفقة ضخمة

جاكوب رامسي
جاكوب رامسي
إسلام مقلد

حسم نادي نيوكاسل يونايتد اتفاقه مع أستون فيلا على ضم لاعب الوسط جاكوب رامسي مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، تشمل 39 مليونًا كقيمة ثابتة، إضافة إلى 4 ملايين كحوافز وإضافات وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، للفحص الطبي في نيوكاسل مساء اليوم الخميس تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا.

رامسي، الذي تخرج في أكاديمية أستون فيلا وبرز كلاعب أساسي خلال المواسم الماضية، بات محور اهتمام العديد من الأندية هذا الصيف، غير أن إدارة فيلا حاولت الإبقاء عليه من خلال عرض لتحسين عقده الذي كان يتبقى فيه عامان فقط، قبل أن تقرر بيعه في إطار خطتها لتحسين أوضاعها المالية وتلبية متطلبات قواعد اللعب المالي النظيف.

ويمثل انتقال رامسي ربحًا صافيًا لأستون فيلا نظرًا لأنه أحد خريجي الأكاديمية، فيما يعول نيوكاسل على الصفقة لتعزيز خط وسطه بلاعب شاب يتميز بالسرعة والقوة البدنية والقدرة على صناعة الفارق، في ظل طموحات النادي للمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجديد.

نادي نيوكاسل يونايتد نادي نيوكاسل نيوكاسل يونايتد أستون فيلا جاكوب رامسي

