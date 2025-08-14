نيوكاسل يضم جاكوب رامسي من أستون فيلا في صفقة ضخمة

حسم نادي نيوكاسل يونايتد اتفاقه مع أستون فيلا على ضم لاعب الوسط جاكوب رامسي مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، تشمل 39 مليونًا كقيمة ثابتة، إضافة إلى 4 ملايين كحوافز وإضافات وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، للفحص الطبي في نيوكاسل مساء اليوم الخميس تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا.

رامسي، الذي تخرج في أكاديمية أستون فيلا وبرز كلاعب أساسي خلال المواسم الماضية، بات محور اهتمام العديد من الأندية هذا الصيف، غير أن إدارة فيلا حاولت الإبقاء عليه من خلال عرض لتحسين عقده الذي كان يتبقى فيه عامان فقط، قبل أن تقرر بيعه في إطار خطتها لتحسين أوضاعها المالية وتلبية متطلبات قواعد اللعب المالي النظيف.

ويمثل انتقال رامسي ربحًا صافيًا لأستون فيلا نظرًا لأنه أحد خريجي الأكاديمية، فيما يعول نيوكاسل على الصفقة لتعزيز خط وسطه بلاعب شاب يتميز بالسرعة والقوة البدنية والقدرة على صناعة الفارق، في ظل طموحات النادي للمنافسة على مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجديد.