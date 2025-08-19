قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
لا جدية في التنفيذ .. رد ناري من وزارة الإسكان على أزمة أرض الزمالك
موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025.. عبر هذا الرابط
رأي في غير محله.. ماذا قالت الإسكان عن المهلة الممنوحة لنادي الزمالك؟
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا.. منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

محمد سمير

تأكدت مواجهة منتخب مصر لكرة السلة للرجال مع نظيره الكاميروني في الدور ربع النهائي من بطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أنجولا. 

وكان المنتخب الوطني تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، ليواجه المنتخب الكاميروني الذي تأهل عقب فوزه في الدور ثمن النهائي على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 77–68.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون بعد غد الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على مالي بنتيجة 74–59، ثم تغلب على السنغال بنتيجة 91–77، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على أوغندا بنتيجة 77–64، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ويتأهل بشكل مباشر إلى دور الثمانية.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا 

تضم القائمة النهائية كلا من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا. ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الشيخ هشام عبد العزيز

هشام عبد العزيز: اللغة العربية هي وعاء الهوية المصرية والانفتاح ليس على حسابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى علاء داهش رئيس قسم أصول الفقه الأسبق بجامعة الأزهر

الصدقة

أعمال إنسانية لها ثواب وأجر الصدقة.. تعرف عليها

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

بتموت والناس مش بتبطلها.. اعرف إزاى تاكل الشعرية سريعة التحضير بدون أضرار

الشعرية سريعة التحضير

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

