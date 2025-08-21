منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

يخوض منتخب مصر لكرة السلة للرجال اليوم مواجهة هامة مع نظيره الكاميروني، ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الأفروباسكت المقامة حاليًا في أنجولا، والتي ستنتهي يوم 24 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولات الأفروباسكت.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، ليواجه المنتخب الكاميروني الذي تأهل عقب فوزه في الدور ثمن النهائي على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 77–68.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على مالي بنتيجة 74–59، ثم تغلب على السنغال بنتيجة 91–77، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على أوغندا بنتيجة 77–64، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ويتأهل بشكل مباشر إلى دور الثمانية.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.