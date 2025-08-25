قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بالخطوة التي أعلنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن إطلاق حملة توعية لحماية حقوق أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي بحرية كاملة ودون أي إلزام من المدارس أو الموزعين، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها، إن هذه الحملة تأتي في وقت مهم، مع قرب بداية العام الدراسي والتزام أولياء الأمور بتجهيز كل ما يلزم أبنائهم، ومن ثم فإن ضمان حرية الاختيار والمنافسة العادلة يسهم في تخفيف الضغوط عن أولياء الأمور، ويعزز مبدأ العدالة وحماية حقوق المستهلك.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور إلى ضرورة إلتزام جميع المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ محددة، وترك حرية الاختيار للأسر بما يتناسب مع ظروفها وإمكاناتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات الاحتكارية تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور حديثها لأولياء الأمور قائلة: "حقك تختار بحرية.. متسمحش لحد يجبرك على مكان واحد للشراء. ولو حد حاول يضغط عليك، تقدر تتواصل فورًا مع جهاز حماية المنافسة لحماية حقك."

واختتمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور بيانها مؤكدة تقديرها لجهود جهاز حماية المنافسة في نشر ثقافة المنافسة وحماية المستهلك، وداعية جميع أولياء الأمور إلى التمسك بحقوقهم القانونية، والتواصل مع الجهات المعنية حال تعرضهم لأي ضغوط أو ممارسات غير قانونية فيما يخص شراء الزي المدرسي.

وكان الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم" أن القانون يمنح ولي الأمر حرية شراء الزي المدرسي من أي مكان يراه مناسبًا، مشددًا على أن إجبار المدرسة أولياء الأمور على الشراء من مكان محدد يمثل «مخالفة قانونية».

وأضاف أن الجهاز تعامل قانونيًا مع عدة قضايا تخص مدارس لجأت إلى إجبار أو فرض قيود على أولياء الأمور في هذا الصدد، مناشدًا أولياء الأمور الإبلاغ عن هذه الممارسات عبر الخط الساخن للجهاز «15157».

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر أولياء الأمور الزي المدرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

مقتل الكوميدي ريجي كارول إثر إصابته بأعيرة نارية

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

هدى المفتي

هدى المفتي تخطف الأنظار بجمالها

بالصور

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

شعار سوبارو
شعار سوبارو
شعار سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟
بقع الشيخوخة .. اسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد