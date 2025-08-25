"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بالخطوة التي أعلنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن إطلاق حملة توعية لحماية حقوق أولياء الأمور في اختيار مكان شراء الزي المدرسي بحرية كاملة ودون أي إلزام من المدارس أو الموزعين، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها، إن هذه الحملة تأتي في وقت مهم، مع قرب بداية العام الدراسي والتزام أولياء الأمور بتجهيز كل ما يلزم أبنائهم، ومن ثم فإن ضمان حرية الاختيار والمنافسة العادلة يسهم في تخفيف الضغوط عن أولياء الأمور، ويعزز مبدأ العدالة وحماية حقوق المستهلك.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور إلى ضرورة إلتزام جميع المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ محددة، وترك حرية الاختيار للأسر بما يتناسب مع ظروفها وإمكاناتها، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات الاحتكارية تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور حديثها لأولياء الأمور قائلة: "حقك تختار بحرية.. متسمحش لحد يجبرك على مكان واحد للشراء. ولو حد حاول يضغط عليك، تقدر تتواصل فورًا مع جهاز حماية المنافسة لحماية حقك."

واختتمت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور بيانها مؤكدة تقديرها لجهود جهاز حماية المنافسة في نشر ثقافة المنافسة وحماية المستهلك، وداعية جميع أولياء الأمور إلى التمسك بحقوقهم القانونية، والتواصل مع الجهات المعنية حال تعرضهم لأي ضغوط أو ممارسات غير قانونية فيما يخص شراء الزي المدرسي.

وكان الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحياة اليوم" أن القانون يمنح ولي الأمر حرية شراء الزي المدرسي من أي مكان يراه مناسبًا، مشددًا على أن إجبار المدرسة أولياء الأمور على الشراء من مكان محدد يمثل «مخالفة قانونية».

وأضاف أن الجهاز تعامل قانونيًا مع عدة قضايا تخص مدارس لجأت إلى إجبار أو فرض قيود على أولياء الأمور في هذا الصدد، مناشدًا أولياء الأمور الإبلاغ عن هذه الممارسات عبر الخط الساخن للجهاز «15157».