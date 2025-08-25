إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

يترقب المصريون الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، خاصة مع اقتراب انتهاء العام، وانقضاء غالبية الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة وتكون مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتساءل الجميع بشكل متكرر عن الإجازات الباقية في2025، خاصة مع فكرة ترحيل الإجازات ليوم الخميس، ليصبح عطلة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة وأحياناً السبت، ومن قت تطبيق قرار ترحيل الإجازاات ليوم الخميس، ويترقب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص باستمرار أقرب إجازة رسمية.



الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع اقتراب نهاية العام، لم يتبق سوى عطلتين رسميتين في مصر خلال عام 2025، إلى جانب الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

اجازات رسمية2025

موعد إجازة المولد النبوي2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول، ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والبنوك.

اجازة المولد النبوي كام يوم؟

وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يستمتع المصريون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهى الخميس والجمعة والسبت.

عطلات رسمية2025

إجازة المولد النبوي للموظفين

توافق إجازة المولد النبوي يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو يوم واحد فقط إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الحكومي والخاص ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت .

وبذلك تصبح إجازة المولد النبوي للموظفين لمدة 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر و الجمعة 5 سبتمبر والسبت 6 سبتمبر عطلات أسبوعية حكومية .

