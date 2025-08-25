قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
أخبار البلد

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

اجازات رسمية 2025
اجازات رسمية 2025
رشا عوني

يترقب المصريون الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، خاصة مع اقتراب انتهاء العام، وانقضاء غالبية الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة وتكون مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص.

ويتساءل الجميع بشكل متكرر عن الإجازات الباقية في2025، خاصة مع فكرة ترحيل الإجازات ليوم الخميس، ليصبح عطلة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة وأحياناً السبت، ومن قت تطبيق قرار ترحيل الإجازاات ليوم الخميس، ويترقب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص باستمرار أقرب إجازة رسمية.


الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

مع اقتراب نهاية العام، لم يتبق سوى عطلتين رسميتين في مصر خلال عام 2025، إلى جانب الإجازات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت، وهما:

الخميس 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري..دينية ووطنية | الأخبار المسائى
اجازات رسمية2025

موعد إجازة المولد النبوي2025

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، فإن ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول، ومن المنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والبنوك.

اجازة المولد النبوي كام يوم؟ 

وتتزامن إجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، فمن المتوقع أن يستمتع المصريون بعطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية وهى الخميس والجمعة والسبت.

تعرف على أيام الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2025
عطلات رسمية2025

إجازة المولد النبوي للموظفين

توافق إجازة المولد النبوي يوم الخميس 4 سبتمبر، وهو يوم واحد فقط إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الحكومي والخاص ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت . 

وبذلك تصبح إجازة المولد النبوي للموظفين لمدة 3 أيام متتالية وهي الخميس 4 سبتمبر و الجمعة 5 سبتمبر والسبت 6 سبتمبر عطلات أسبوعية حكومية .
 

الاجازات الرسمية2025 موعد المولد النبوي المول النبوي2025 اجازة المولد النبوي2025 اجازات مصر الرسمية علات رسمية2025

