وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمستودع الاستراتيجي بمحافظة السويس.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تطورات الأعمال الإنشائية والتجهيزية الخاصة بالمستودع، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد الركائز الرئيسية لخطة الدولة في التوسع في إنشاء صروح تخزينية حديثة وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن زيادة الطاقة التخزينية وتقليل الفاقد والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. كما شدّد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من التنفيذ، مع توفير التسهيلات اللازمة لدخول المرافق والخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطنين بصورة آمنة ومستدامة.

ويُعد المستودع الاستراتيجي بالسويس أحد المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن خطة إنشاء عدد من المستودعات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة إدارة المخزون وضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية لتحقيق استقرار الأسواق وخدمة المواطن المصري.

وأشار وزير التموين إلى الأهمية الحيوية للمستودعات الاستراتيجية ودورها في تأمين الاحتياجات وتخزين السلع والمنتجات الغذائية بشكل متكامل يواكب متطلبات الأمن القومي الغذائي.

كما نوّه إلى أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع شركة حسن علام القابضة لمتابعة الموقف التنفيذي للمستودعات الاستراتيجية بمحافظة الأقصر، في إطار متابعة دورية لمختلف مواقع المشروع القومي.

حضر الاجتماع من جانب مجموعة سامكريت: المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هشام بلبع رئيس قطاع الاستثمار ومدير مشروع السويس للمستودعات، والمهندس شريف نظمي الرئيس التنفيذي لقطاع المقاولات ورئيس مجلس إدارة السويس

للمستودعات، والمهندس رفيقي كامل المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال. ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.