6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
اقتصاد

وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية

محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمستودع الاستراتيجي بمحافظة السويس.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تطورات الأعمال الإنشائية والتجهيزية الخاصة بالمستودع، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد الركائز الرئيسية لخطة الدولة في التوسع في إنشاء صروح تخزينية حديثة وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن زيادة الطاقة التخزينية وتقليل الفاقد والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. كما شدّد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من التنفيذ، مع توفير التسهيلات اللازمة لدخول المرافق والخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطنين بصورة آمنة ومستدامة.

ويُعد المستودع الاستراتيجي بالسويس أحد المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن خطة إنشاء عدد من المستودعات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة إدارة المخزون وضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية لتحقيق استقرار الأسواق وخدمة المواطن المصري.

وأشار وزير التموين إلى الأهمية الحيوية للمستودعات الاستراتيجية ودورها في تأمين الاحتياجات وتخزين السلع والمنتجات الغذائية بشكل متكامل يواكب متطلبات الأمن القومي الغذائي.

كما نوّه إلى أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع شركة حسن علام القابضة لمتابعة الموقف التنفيذي للمستودعات الاستراتيجية بمحافظة الأقصر، في إطار متابعة دورية لمختلف مواقع المشروع القومي.

حضر الاجتماع من جانب مجموعة سامكريت: المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هشام بلبع رئيس قطاع الاستثمار ومدير مشروع السويس للمستودعات، والمهندس شريف نظمي الرئيس التنفيذي لقطاع المقاولات ورئيس مجلس إدارة السويس

للمستودعات، والمهندس رفيقي كامل المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأعمال. ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

التجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية المشروع القومي وزير التموين

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. مفتي الجمهورية يوضح

(البحوث الإسلامية) يعقد مقابلات شخصيَّة لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مقابلات شخصية بـ"البحوث الإسلامية" لاختيار مديري الدعوة والتوجيه بعدد من مناطق الوعظ

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند في أقدم مسجد سُنّي بالمملكة ويبعث بسبع رسائل جامعة

مفتي الجمهورية يلتقي نخبة من علماء تايلاند بأقدم مسجد سني ويبعث بسبع رسائل

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

