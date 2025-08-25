وزير الإسكان يتفقد محطة الصرف الصحي (12) بالأندلس في التجمع الثالث

عقب تفقده محور التسعين الشمالي، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة الصرف الصحي رقم (12) بمنطقة الأندلس في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، بمكونات المحطة واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، حيث تشمل الأعمال الإنشائية البيارة، عنابر الطلمبات، مبنى المولدات، المباني الإدارية، إلى جانب تنسيق الموقع والواجهات بما يتماشى مع الطابع العمراني المميز للمنطقة، كما تم تجهيز مخازن مركزية داخل موقع المحطة مزودة بنظام إلكتروني حديث لتخزين ومتابعة قطع الغيار الخاصة بالبنية التحتية.

بدوره، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المحطة تُعد من المحطات الحيوية التي ستخدم حي الأندلس وامتداداته بالكامل، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء منطقة مخازن مركزية الملحق بالمحطة يهدف إلى توفير إدارة موحدة لجميع قطع غيار شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة، والمشروع عبارة عن مخازن مركزية حديثة مزودة ببرنامج إلكتروني متكامل لإدارة المخزون من خلال تطبيق نظام باركود على جميع قطع الغيار يساعد في تنفيذ حصر دوري ودقيق للمخزون، وسهولة التعرف على القطع وصلاحيتها، ومتابعة النواقص واستكمالها بانتظام.

وأشار الغيطي إلى أن العائد من مشروع منطقة المخازن يتمثل في رفع كفاءة إدارة الأصول وقطع الغيار، وضمان استمرارية تشغيل الشبكات والمحطات دون انقطاع، وتحسين سرعة الاستجابة لأعمال الصيانة والإصلاح، وتعزيز الشفافية والدقة في منظومة المخازن .