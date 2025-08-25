قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
وزير الإسكان : طرح فرصة استثمارية كبرى بالقاهرة الجديدة

آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح فرصة استثمارية كبرى بمدينة القاهرة الجديدة، عبارة عن قطعة أرض مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة بمساحة 79 فدانًا بمنطقة «التجمع السادس» وتنوب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الصندوق فيي كافة اجراءات الطرح والترسية والتعاقد .
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين  تسهم في دعم بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بحسن استغلال الأصول  العقارية المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى لتنويع مصادر التمويل الخاصة به من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، كما يساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأوضحت أن طرح قطعة الأرض رقم 9/3-AP بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة، سوف يكون بنظام المشاركة بنسبة 100% نقدي، حيث قام الصندوق بشراء قطعة الأرض نقدًا على أن تتولي  الهيئة عملية تسويقها لصالح الصندوق.
وأضافت أنه يجب سداد جدية حجز بقيمة 50 مليون جنيه حتى 15 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه دفعة مقدمة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن المشروع المقرر تنفيذه يتضمن إقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل مناطق سكنية وخدمية، بموقع متميز يقترب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة، وعلى بُعد دقائق من أهم المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة.
وأضاف المهندس  كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجراءات التقديم تتم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان، وفقًا لكراسة الشروط المتاحة، والتي تتطلب تقديم مظروفين (فني ومالي)، مع إتاحة حق العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط عقب انتهاء موعد الطرح.
وأوضح المهندس  كمال بهجات أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاعات، إلى جانب توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصري الخاص بذلك.

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

