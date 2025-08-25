قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
توك شو

هاجر ابراهيم

أفاد محمد عبيد، موفد "القاهرة الإخبارية"، من معبر رفح، أن القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية دخلت اليوم إلى قطاع غزة، بجهود منسقة تقودها الهيئات المصرية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر المصري.

وأوضح أن القافلة ضمت نحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية، بينها 3,700 طن من الأغذية المتنوعة مثل الدقيق والمعلبات الجاهزة، بالإضافة إلى دخول ثلاث شاحنات وقود فقط، وهي أول دفعة تدخل منذ أكثر من عشرة أيام. 

وأضاف أن الوضع يختلف عما كان عليه سابقًا، حيث كانت تصل في بداية الحرب أكثر من عشر شاحنات وقود يوميًا، لكن العراقيل الإسرائيلية الحالية جعلت دخول الوقود محدودًا للغاية.

وأشار عبيد، خلال رسالة على الهواء إلى أن المساعدات التي وصلت اليوم تنوعت من حيث مصادرها، حيث شاركت منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة التي سيرت 30 شاحنة، والهلال الأحمر المصري، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي المصري الذي أرسل 15 شاحنة.

ومع ذلك، لا تزال هناك مضايقات إسرائيلية واضحة، حيث تم منع عدد من الشاحنات التجارية من دخول القطاع رغم أنها اجتازت كل الإجراءات، واقتصر السماح على الشاحنات المنسقة مع الجانب الإسرائيلي من خلال الجهات الأممية.

وبحسب عبيد، فإن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت اليوم لم يتجاوز 200 شاحنة، وهو رقم لا يرقى إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة.

كما أكد عبيد، أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم النقص الحاد في هذه المواد، إضافة إلى استمرار منع إدخال خيام الإيواء ومستلزمات البقاء الأساسية للنازحين، وتواجه الشاحنات القادمة من الجانب المصري صعوبات كبيرة، حيث يُعاد الكثير منها من قبل الاحتلال لتصطف مجددًا بانتظار فرصة جديدة للدخول في اليوم التالي.

وأشار إلى أن هناك مطالبات مصرية متكررة بالسماح بدخول ما يزيد عن 600 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات السكان في غزة، إلا أن التعنت الإسرائيلي لا يزال يعيق ذلك بشكل ممنهج ومستمر.

