مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي

قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع لم يعد أمرًا استثنائيًا بل تحول إلى أسلوب ممنهج وسط صمت دولي يثير الاستغراب، مضيفا أن قصف المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق أثار حينها ردود فعل واسعة، إلا أن اليوم، وبعد تدمير معظم المجمعات الطبية في غزة، أصبحت ردود الفعل باهتة، إن لم تكن معدومة، في ظل تواطؤ وصمت دولي يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمه دون رادع.

وأكد أبو عفش خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع مستشفيات القطاع أصبحت ضمن بنك أهداف الاحتلال، سواء في شمال غزة أو جنوبها، وسط غياب تام لأي موقف إنساني أو قانوني واضح من المجتمع الدولي، وتساءل: "أين يذهب الجرحى والمرضى بعد تدمير المستشفيات؟"، مشيرًا إلى أن الضغط على المنظومة الصحية وصل حد الانهيار، وأن الكثافة داخل المشافي باتت مرعبة، في ظل نقص الموارد وغياب الأمان.

وعن الوضع الإنساني المتدهور، قال أبو عفش إن المرضى في غزة باتوا يتمنون الموت، هربًا من العذاب المستمر، بعد أن فقدوا الأمل في العلاج أو النجاة. "نُقتل في الطرقات، في البيوت، في المدارس، وحتى في مراكز الإيواء"، يضيف أبو عفش، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يترك أي مكان في غزة دون أن يصيبه بالقصف، مؤكدا أن ما يجري هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، ولا يوجد حتى اللحظة أي قوة دولية قادرة أو راغبة في وقف هذه الجرائم.