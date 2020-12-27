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منوعات

على خطى الأمير تشارلز.. ميجان ماركل تتجه إلى كتابة الروايات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تتجه دوقة ساسكس ميجان ماركل نحو دائرة جديدة، حيث تعد لتأليف وإنتاج أول رواية لها، لينضم ذلك إلى خططها التي شرعت في تنفيذها منذ خروجها من العائلة المالكة في بداية العام الحالي. 

فقد وقعت الممثلة الأمريكية والأمير هاري بالفعل شراكة حصرية متعددة السنوات مع Spotify لإنتاج سلسلة من المسلسلات الغذاعية تحت شعار Archewell Audio بالإضافة إلى صفقة ضخمة مع "نتفلكس" لإنتاج أفلام وثائقية.

والآن قام محامو مؤسسة Archewell الخاصة بالزوجين ، بإضافة أوراقًا لتغطية حقوق الروايات جنبًا إلى جنب مع أنشطة المنظمة الأخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

إنها ليست خطوة غير مسبوقة بالكامل، ففي عام 1980 نشر والد "هاري" الأمير "تشارلز" كتابًا سرياليًا للأطفال بعنوان The Old Man of Lochnagar، وقد لقي الكتاب المصور رواجًا كبيرًا، حيث تم تحويله إلى فيلم رسوم متحركة خاص بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وتم تحويله إلى باليه.

كما ألفت عمة "هاري"، "سارة" دوقة يورك ، سلسلة ناجحة من كتب الأطفال وبرامج الرسوم المتحركة التلفزيونية استنادًا إلى شخصية Budgie the Little Helicopter.


وقال مصدر: "ميجان لديها بعض الخبرة ككاتبة وكانت تمتلك مدونة شهيرة تسمى The Tig قبل أن تلتقي بـ هاري تغطي الصحة والسفر والطعام والموضة"، وأضاف أن لأدب الخيالي ، سواء أكان ذلك كتبًا للأطفال أم للبالغين ، سيكون وسيلة قوية لنقل رسائل علامتهم التجارية".


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