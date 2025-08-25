قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ويتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقّد مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدَّمة للمواطنين بمستشفى أطفيح المركزي  ومتابعة سير أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين.

وخلال الجولة تابع المحافظ نِسَب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع موجهًا الشركة المنفذة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل والالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع، نظرًا لما يمثّله المستشفى من أهمية كبرى في خدمة قطاع عريض من المرضى.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير تمهيدًا لتجهيزه بأحدث المعدات الطبية وتقديم خدمات علاجية متكاملة تلبّي احتياجات أهالي المنطقة.

كما تفقد المحافظ العيادات الخارجية ووحدة الرعاية المركزة وقسم الغسيل الكلوي، وحضّانات الأطفال حيث كلّف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بمراجعة أعمال الصيانة الجارية وسرعة الانتهاء من إصلاح الحضّانات المتوقفة عن العمل.

وشملت الجولة متابعة توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات العلاجية إلى جانب حرص المحافظ على التحاور مع المرضى والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدّمة، والاطمئنان على مدى رضاهم وارتياحهم.

وأكد المهندس عادل النجار خلال الجولة أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم القطاع الصحي، وتوفير سبل الرعاية الطبية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن المصري، ورفع كفاءة المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لمنظومة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية لضمان استدامة الخدمة وتحقيق أفضل النتائج.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة مستشفى أطفيح

