شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري

أنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين فريقي زد ووادي دجلة، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وتقدم وادي دجلة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء بهدف من لاعب زد ماتا ماجاسا، بينما تعادل زد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق أحمد عاطف.

تشكيل وادي دجلة لمواجهة زد



حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، عمر عدلي، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، عبدالعاطي، علي حسين.

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا.



تشكيل زد لمواجهة وادي دجلة



حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال، محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أمارا كيتا.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، محمود صابر، كاباكا.

خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، رأفت خليل، أحمد عاطف.