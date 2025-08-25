لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية

خرجت الفنانة بدرية طلبة، عن صمتها لرد على شائعة شطبها من عضوية نقابة المهن التمثيلية.

وكتبت بدرية طلبة عبر فيسبوك: "أنا أعرف أن الحي هو المسؤل عن الازالة!!العيب مش عليك العيب علي اللي بيصدقوك وبيقولوا على كدبك أمين لسه لكم عين ومكملين في كدبكم يا ضلاليين كدبتو الكدبة وصدقتوها وعايزين تشربوها لغيركم كمان ازاله؟؟ ليه هو انا تهمتي مخلة بالشرف والا خيانة امانة والا تهمة تمس سمعتي!".

وتابعت: " الصورة دي في السفارة المصرية بالسعودية وانا بدلي بصوتي في الانتخابات الرئاسية انت بقي حاطتها علي اني بستلم قرار الازالة؟؟ طب التحقيقات لسه شغاله جبت خبر الازالة منين؟ من الكنترول؟؟ استمرو الله يعينكم علي كدبكم".

نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.