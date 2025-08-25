قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
عودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت للمواطنين عن الأحوال الجوية
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
وزارة الصناعة تبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دياب يروج لأغنية بالسلامة والله يسهله

دياب
دياب
يمنى عبد الظاهر

روج الفنان دياب  لأحدث أغانيه التي تحمل عنوان “بالسلامة والله يسهله”، كاشفًا موعد طرحها، ذلك بع نجاحه في مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي شارك فيه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر دياب بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام؛ معلقًا: بالسلامة والله يسهله يوم الثلاثاء الساعة 6 على كل المنصات".

كان بدء دياب تصوير مسلسله «بنج كلي» مؤخرًا، ويشارك في بطولته الفنانة سلمى أبوضيف، إذ يجسد دياب دور طبيب يواجه سلسلة من الأزمات الشخصية التي يحاول التغلب عليها.

مشاركة دياب في مسلسل قلبي ومفتاحه

يذكر أن دياب شارك خلال موسم رمضان 2025 في مسلسل قلبي ومفتاحه » إلى جانب نجوم مثل مي عز الدين وآسر ياسين، بإخراج تامر محسن.

وعلى صعيد السينما، كان فيلم «السرب» آخر أعماله، الذي يروي قصة بطولات القوات الجوية في مهمة نوعية ضد داعش في ليبيا، وحقق الفيلم صدى واسعًا وقت عرضه.

الفنان دياب لأحدث أغانيه قلبي ومفتاحه بنج كلي سلمى أبوضيف مي عز الدين وآسر ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

ترشيحاتنا

دياب

دياب يروج لأغنية بالسلامة والله يسهله

أنغام وشقيقها خالد

بعد عودتها إلى مصر.. شقيق أنغام يكشف تفاصيل تواصله معها وماذا قالت؟

محمد صبحي

مجدي صبحي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

مقشر الشفاة
مقشر الشفاة
مقشر الشفاة

أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد