دياب يروج لأغنية بالسلامة والله يسهله

روج الفنان دياب لأحدث أغانيه التي تحمل عنوان “بالسلامة والله يسهله”، كاشفًا موعد طرحها، ذلك بع نجاحه في مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي شارك فيه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشر دياب بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام؛ معلقًا: بالسلامة والله يسهله يوم الثلاثاء الساعة 6 على كل المنصات".

كان بدء دياب تصوير مسلسله «بنج كلي» مؤخرًا، ويشارك في بطولته الفنانة سلمى أبوضيف، إذ يجسد دياب دور طبيب يواجه سلسلة من الأزمات الشخصية التي يحاول التغلب عليها.

مشاركة دياب في مسلسل قلبي ومفتاحه

يذكر أن دياب شارك خلال موسم رمضان 2025 في مسلسل قلبي ومفتاحه » إلى جانب نجوم مثل مي عز الدين وآسر ياسين، بإخراج تامر محسن.

وعلى صعيد السينما، كان فيلم «السرب» آخر أعماله، الذي يروي قصة بطولات القوات الجوية في مهمة نوعية ضد داعش في ليبيا، وحقق الفيلم صدى واسعًا وقت عرضه.