الله يسهله.. دياب يطرح أحدث أغانيه في هذا الموعد

يستعد المطرب دياب لطرح أحدث أغانيه بعنوان “بالسلامة والله يسهله” عبر جميع المنصات الموسيقية.

وشارك دياب بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا: “بالسلامة والله يسهله يوم الثلاثاء الساعة ٦ مساء على كل المنصات”.

أعمال دياب

ويستعد دياب ايضا لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “هيروشيما” الذي يبدأ تصويره خلال أغسطس الجاري، في أول لقاء فني يجمعه بالفنان أحمد السقا. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه عدد من النجوم من بينهم: حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وناهد السباعي، ما يجعله واحدًا من أبرز الأفلام المرتقبة في الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، يواصل دياب تحضيراته لمسلسله الجديد “بينج كلي” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، حيث يتم حاليًا تجهيز مواقع التصوير تمهيدًا لانطلاق العمل، بينما لم يُكشف بعد عن قائمة الأبطال المشاركين.

كما يظهر دياب كضيف شرف في فيلم “صقر وكناريا” بطولة محمد إمام وشيكو، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، حيث يقدم شخصية مميزة في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.

وكان آخر أعمال دياب الدرامية مشاركته في مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.