نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
دياب اللوح: السلطة الفلسطينية ستتولى المسئولية الكاملة عن قطاع غزة

دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة
دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة
محمود محسن

قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنّه شارك في معظم الاجتماعات بشأن المصالحة وترتيبات اليوم التالي للحرب، مواصلا: "أطمئن شعبنا والمشاهدين أن هناك توافق فلسطيني- فلسطيني كامل حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة برئاسة وزير من الحكومة لفترة مؤقتة 6 شهور وربما تمتد إلى سنة لحين إجراء انتخابات".

وأضاف اللوح في حواره مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ثانيا، هناك اتفاق فلسطيني- فلسطيني، ووفاق فلسطيني على أنّ هذا الأمر شأن فلسطيني- فلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية هي التي ستتولى كامل المسؤولية عن قطاع غزة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني".

وتابع: "من وجهة نظرنا، نحن ذاهبون باتجاه نظام سياسي واحد، أي سلطة واحدة، وقانون واحد، ولا يوجد إقصاء لأحد، أما حماس كحركة سياسية، لا تستطيع أن تحدد مصيرها، أما موضوع السلاح يتم التفاهم عليه فلسطينيا، ويتم تنظيمه ودمجه في إطار واحد، وهو إطار الشرطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره سلاح الشعب الفلسطيني وبشكل قانوني، فنحن نتحدث عن إقامة دولة، ولكي نقيم دولة يجب أن تكون القوة بيدها، وبالتالي، هذا السلاح، الذي نحن نقدره هو سلاح بيد الدولة، وليس بيد آخرين، وأؤكد أنه لا يوجد إقصاء لأحد، وكل القوى السياسية الفلسطينية موجودة، وستظل تعمل، وأبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة أمام القوى السياسية التي لم تدخلها بعد وفق المعايير المطروحة".

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

مجلس الشيوخ

برلمانيون يشيدون بإطلاق أول بنك رقمي في مصر: نقلة نوعية تعزز الشمول المالي والتحول الرقمي

مجلس الشيوخ

برلماني: إطلاق أول بنك رقمي نقلة نوعية تدعم الشمول المالي والتحول الرقمي

مجلس النواب

برلماني: المقترح المصري لوقف حرب غزة «طوق النجاة» الحقيقي للشعب الفلسطيني

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

مكملات غذائية
مكملات غذائية
مكملات غذائية

10 خطوات لإيقاف نزيف الأنف في الصيف

نزيف الانف
نزيف الانف
نزيف الانف

ارتفاع ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تدمر الدماغ| ديدان تتسلل للمخ وتسبب أمراض خطيرة.. موجودة في 6 أكلات

ديدان
ديدان
ديدان

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

