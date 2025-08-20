دياب اللوح: التحرك المصري وراء تحول الموقف الدولي والاعتراف بفلسطين

أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، أنه هناك تغيرات جوهرية ملموسة في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية والاعتراف بفلسطين، موضحًا أن هذا التغير بالموقف الدولي بفضل السياسة والدبلوماسية لمصر وفلسطين والدول العربية.

وأضاف «اللوح»، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، :«عندما يكون هناك تغير ملموس في الموقف الفرنسي والألماني والبريطاني هو شيء مهم.. نبني على ذلك ونقدر عاليًا المؤتمر الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، الذي يمكن أن يتم البناء عليه في التحرك السياسي القادم».

وأوضح، أن العمل لوقف الحرب بغزة وفتح المعابر وإغاثة الشعب الفلسطيني أمر مهم ولهو الأولوية، إلا أنه يتم العمل أيضًا على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية دولية يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل والعودة لحدود 67 وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «نتحرك بشراكة كاملة مع مصر والأردن والدول العربية والإسلامية والأصدقاء في العالم من أجل التوصل لحل، لابد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية وخاصة أمريكا، أنها الطرف الرئيسي، نحن في لحظة حرجة جدًا ولحظة تاريخية صعبة».